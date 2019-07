Probleme mit dem linken Bein: Ludwig Augustinsson ist vorzeitig aus dem Trainingslager abgereist. (nordphoto)

Am Freitag ist Werder ins Trainingslager nach Grassau gereist, Ludwig Augustinsson war auch dabei. Sonnabendmorgen hat Augustinsson Grassau jedoch bereits wieder verlassen. „Wir haben Ludwig rausgenommen, um ihn zu behandeln. Um komplett abzuchecken, was ihm Probleme bereitet„, sagt Frank Baumann. „Wir gehen nicht von einer längeren Ausfallzeit aus.“ Am Sonnabendabend wird Augustinsson bereits wieder in Grassau erwartet.

Wo der Schwede untersucht wird und worin die Probleme bestehen, wollte der Sportchef nicht verraten: „Darüber geben wir keine Auskunft.„ Größere Sorgen macht sich Baumann nicht: „Ludwig ist nicht schwerer verletzt.“

Nach Informationen des WESER-KURIER hat Augustinsson seit längerer Zeit Probleme am linken Bein: Im Ober- und Unterschenkel, auch das Knie ist betroffen. Vor einiger Zeit wurde bereits ein MRT des Knies gemacht, ohne dadurch die Ursache zu entdecken.

Ganz so sorglos ist die sportliche Führung aber nicht – liegt tatsächlich eine ernsthafte Knieverletzung vor, könnte durchaus eine längere Pause drohen. Bei der aktuellen Personalsituation keine angenehme Vorstellung: Dann wären mit Niklas Moisander, Theo Gebre Selassie und Marco Friedl nur noch drei gesunde Verteidiger auf Bundesliga-Niveau im Kader.