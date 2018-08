Ludwig Augustinsson griff sich an die Leiste und brach das Training daraufhin ab. Mit dem Golfkart wurde er vom Trainingsgelände gebracht. Wie schlimm es den Linksverteidiger erwischt hat, ist noch unklar. Währenddessen trainierte der Rest der Mannschaft weiter. Unter ihnen war auch Thore Jacobsen, der möglichst noch bis zum Transferende verliehen werden soll. Martin Harnik nahm wie angekündigt nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel erstmals wieder am Teamtraining teil. Individuell trainierte neben Max Kruse und Fin Bartels auch Philipp Bargfrede (Belastungssteuerung). Milot Rashica fehlte bei der Einheit am Dienstagnachmittag.

Erstes Mannschaftstraining in der Frankfurt-Woche kann beginnen. Martin #Harnik ist wie angekündigt wieder dabei, auch wenn man ihn im Video nur ganz zum Schluss erahnen kann. #werder #svw pic.twitter.com/235u1KiIuJ — Mein Werder (@WK_MeinWerder) August 28, 2018