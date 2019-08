Die Sorgen um Linksverteidiger Ludwig Augustinsson nehmen bei Werder zu. Die vagen Hoffnungen auf einen Trainingsversuch in dieser Woche haben sich zerschlagen. Ob in der kommenden Woche ein solcher Versuch möglich ist oder es sogar noch viel länger dauert, ist nun wieder völlig offen. Der schwedische Nationalspieler leidet weiter unter Schmerzen im linken Bein. Zunächst ging Werder von einer Überlastungsreaktion aus, schon im Trainingslager Ende Juli in Grassau wurde Augustinsson deshalb aus dem normalen Trainingsbetrieb genommen und einem spezialisierten Mediziner vorgestellt. Doch wie schon bei ersten Untersuchungen zuvor in Bremen war auf den dabei angefertigten Aufnahmen seines Knies keine Verletzung zu erkennen.

Wieder ein Arzttermin

Erst hoffte Werder, dass der 25-Jährige noch in Grassau wenigstens individuell trainieren könnte. Dann wurde der Saisonstart angepeilt. Nun geht es wegen andauernder Beschwerden zum nächsten Arzttermin. „Er hat weiter Probleme, wir sind dabei, noch einmal eine weiterführende Diagnostik zu machen“, sagte Florian Kohfeldt am Mittwoch, „er war auch schon bei verschiedenen Ärzten, es ist jetzt nicht so, dass es bei uns liegt. Es ist für alle Beteiligten unbefriedigend.“ Sein anfänglicher Optimismus in dieser Frage sei lange weg, betonte der Trainer, „und ich weiß nicht, ob Augustinsson nächste Woche zurückkommt. Das ist schon ein bitterer Ausfall.“

Denn Augustinsson ist in Werders Startelf als offensivstarker Außenverteidiger prinzipiell gesetzt. Inzwischen fehlt er schon so viele Wochen, dass er selbst nach einem erfolgreichen Trainingsversuch sicher eine ganze Weile brauchen würde, um den Rückstand aufzuholen und auf Bundesliga-Niveau zu kommen. Kohfeldt hadert natürlich mit dieser Situation: „Er ist für uns ein absoluter Stammspieler. Es ist nicht einfach für uns, einen solchen Spieler zu ersetzen. Wir haben immer gesagt, dass wir keinen Kader haben, der überall doppelt besetzt ist. Das kann bei uns nicht sein.“

Jetzt fehlt die komplette linke Seite

In den bisherigen Spielen wurde Augustinsson durch Marco Friedl ersetzt, der diese Position als eigentlich gelernter Innenverteidiger aber deutlich defensiver und verhaltener interpretiert. So fehlt Werder derzeit auf der linken Seite das im Vorjahr so wichtige Schwungrad. Weil auch der offensive Linksaußen Milot Rashica mit einer muskulären Verletzung mehrere Wochen ausfällt, fehlen Kohfeldt auf der linken Seite nun beide Stammkräfte. Dem Trainer bleibt nichts anderes übrig, als hier zu improvisieren und darauf zu hoffen, dass die geplante Verpflichtung eines flexiblen Außenverteidigers möglichst bald gelingt.

Die nun anstehenden, weiteren Untersuchungen bei Augustinsson erfolgen in enger Abstimmung mit Werders neuem Mannschaftsarzt Dr. Benjamin Schnee, wie Kohfeldt betont: „Wir haben einen sehr guten Mannschaftsarzt, von dem wir sehr überzeugt sind. Er ist und bleibt in diesem Fall federführend. Wir haben noch eine weitere Stimme dazu gehört, und es wird jetzt noch ein dritter Arzt draufschauen. Aber alles in Absprache mit unserem Arzt. Da haben wir auch ein sehr hohes Vertrauen.“ Auf den bisherigen Aufnahmen des Knies sei nichts zu sehen, was man irgendwie hätte therapieren können.