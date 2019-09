Ludwig Augustinsson soll noch in diesem Jahr wieder für Werder spielen. Das erklärte Florian Kohfeldt am Wochenende. Der schwedische Außenverteidiger, der seit Beginn der Vorbereitung ausfällt, sei nach seiner erfolgreichen Knie-Operation nun „auf einem guten Weg“, sagte Werders Trainer. Augustinssons Reha laufe nach Plan. „Ich hoffe, dass er Ende November zurück ist und noch vor Weihnachten ein paar Spiele für uns machen kann“, meinte Kohfeldt.

Rehaphase in Schweden

Für den nächsten Teil seiner Reha sei Augustinsson nun für zweieinhalb Wochen in seiner schwedischen Heimat. „Dann kommt er zurück nach Bremen und startet hier den athletischen Teil seiner Reha“, erklärte Werders Trainer. Man wisse ja, dass Augustinsson ein Spieler sei, der ungeduldig ist und der am liebsten jeden Tag trainieren wolle. Auch wegen dieser professionellen Einstellung freue er sich sehr auf die Rückkehr des Linksverteidigers. Kohfeldt: „Er ist einer von diesen Spielern, die du vermisst, wenn er nicht da ist. Er ist sehr wichtig für unser Spiel. Er ist taktisch stark, gut in der Defensive und im eins gegen eins, er bringt eine gute physische Verfassung mit und schaltet sich stark in die Offensive ein.“

Er muss Friedl verdrängen

Mit diesen Qualitäten und seinem Einfluss aufs Bremer Spiel habe Augustinsson „normalerweise gute Chancen, nach der Genesung sehr bald zurück in der Startelf zu sein“. Allerdings haben sich die Dinge in der Werder-Defensive inzwischen auch ein wenig verändert. Marco Friedl etwa, in Dortmund der Schütze zum wichtigen 2:2-Endstand, kommt in der Augustinsson-Rolle auf der linken Seite immer besser zurecht. „Die Spieler, die jetzt auf dem Platz standen, haben das in den letzten Spielen sehr gut gemacht“, sagt deshalb auch Kohfeldt, „es ist nicht so, dass Ludwig einfach davon ausgehen kann, zurück zu kommen und sofort wieder zu spielen.“ Ist er fit, muss der schwedische Nationalspieler seinen Trainer in Bremen überzeugen, wieder die beste Wahl für diese Position zu sein. Ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft wird er alles daran setzen. Und für Friedl könnten sich, etwa in einer Dreierkette, dann auch andere Aufgaben ergeben.