Ludwig Augustinsson wird Werder am Freitagabend beim Auswärtsspiel in Hannover definitiv nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Verein am Ostermontag mit.