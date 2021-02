Der SV Werder Bremen muss auch im Heimspiel am Freitag gegen Eintracht Frankfurt auf Linksverteidiger Ludwig Augustinsson verzichten. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Es war bereits befürchtet worden, nun steht es fest:

„Ludde wird nicht spielen können am Freitag, sondern wird erst am Dienstag wieder zurückkehren“, erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt auf der Pressekonferenz am Donnerstag. „Ansonsten sind alle einsatzbereit.“ Mit Ausnahme von Patrick Erras, der zwar noch kein Kader-Kandidat sei, „aber gegen Regensburg oder Köln in der kommenden Woche wieder zum Spieltagsaufgebot zählen könnte“.

Augustinsson war in der Schlussphase des Heimspiels gegen den SC Freiburg (0:0) vor zwei Wochen ausgewechselt worden. Zunächst war lediglich von leichten muskulären Problemen die Rede gewesen. Doch dann verpasste der 26-Jährige das Spiel des SV Werder Bremen bei 1899 Hoffenheim (0:4) – und die Probleme hatten Bestand. Unter der Woche trainierte der schwedische Nationalspieler immerhin wieder individuell - nun soll er im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Jahn Regensburg in den Kader zurückkehren. Milos Veljkovic, der bei der 0:4-Schmach gegen Hoffenheim einen Schlag abbekommen hatte und nach 45 Minuten ausgewechselt werden musste, kann anders als Augustinsson gegen Eintracht Frankfurt auflaufen.