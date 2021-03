Ludwig Augustinsson soll gegen Köln sein Comeback geben. (nordphoto/ gumzmedia)

Der SV Werder Bremen kann am Sonntag gegen den 1. FC Köln wieder auf Ludwig Augustinsson bauen. Der Linksverteidiger, der zuletzt zwei Spiele wegen Rückenproblemen verpasst hatte, ist wieder fit.

Überhaupt berichtete Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Freitag von einer sehr entspannten Personallage. Einzig Ersatztorwart Michael Zetterer fehlt mit einer Ellenbogenverletzung weiter. „Alle anderen stehen vollumfänglich zur Verfügung“, sagte Kohfeldt.

Das gilt also nicht nur für Ludwig Augustinsson, sondern auch für Ömer Toprak, der das Mannschaftstraining am Donnerstag verpasst hatte. „Das war geplant“, erklärte Kohfeldt über seinen Abwehrchef. „Ömer hat am Dienstag eine lange Einheit gemacht und ist gestern drinnen geblieben."