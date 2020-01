Ludwig Augustinsson konnte auf Mallorca nur individuell trainieren. (nordphoto)

Ganz ohne Wehwehchen geht es bei Werder im Moment nicht, auch in den wenigen Tagen auf Mallorca gab es zwischenzeitlich doch wieder den einen oder anderen Ausfall. Immerhin: Milot Rashica, Yuya Osako und Josh Sargent kehrten noch am Freitag in den normalen Betrieb zurück. Aber wie sieht es bei einigen anderen Spielern aus? „Bei Philipp Bargfrede ist es nicht ganz absehbar“, erklärte Chefcoach Florian Kohfeldt kurz vor der Abreise aus Spanien. „Er hat ein wenig Probleme an der Achillessehne und der Wade. Es kann sein, dass es schon am Sonntag zum Testspiel gegen Hannover klappt oder aber auch erst am Mittwoch vor dem Düsseldorf-Spiel.“ Ähnliche Fehlzeiten erwartet Kohfeldt auch bei Milos Veljkovic (Adduktoren) und Fin Bartels (muskuläre Probleme), Leonardo Bittencourt (Kapselverletzung am Knöchel) werde ebenfalls zeitnah zurückerwartet.

Sehnsüchtig erwartet wird auch die Rückkehr von Ludwig Augustinsson. Der Schwede hatte aufgrund einer Knie-Operation einen Großteil der Hinrunde verpasst, dann im Dezember sein Comeback gegeben, ehe er sich beim Hinrundenfinale in Köln mit einem Muskelfaserriss erst einmal wieder in den Krankenstand verabschiedet. Auf Mallorca spulte er nun ein individuelles Programm ab, die geplante Teilnahme am zweiten Block der Teameinheiten fiel aus. „Ludde wird am Mittwoch wieder einsteigen“, kündigte Kohfeldt an. „Das hat sich etwas verzögert, aber da ging einfach Sicherheit vor Risiko.“

Eine Frage der Vernunft

Und die Gefahr einer neuerlichen Verletzungsmisere will Werder in der Rückrunde noch weiter minimieren. Nicht nur bei Ludwig Augustinsson, aber eben auch bei Ludwig Augustinsson. „Eine Erkenntnis des Trainingslagers ist für mich, dass ich einen sehr großen Teil der Mannschaft auf den Platz schicken werde, der in der Lage ist, physisch dagegenzuhalten“, sagte Florian Kohfeldt. „Ludde muss daher in den drei Tagen vor dem Düsseldorf-Spiel den Eindruck vermitteln, dass er Vollgas geben kann. Dass er das will und ein absoluter Musterprofi ist, ist keine Frage.“

Das Thema Vernunft wird somit in den kommenden Wochen ein sehr wichtiges werden bei den Bremern. Da hilft es vielleicht, dass große personelle Schreckensmeldungen in Spanien ausgeblieben sind. „In der Summe sind es wieder viele kleine Ausfälle gewesen, aber zum Glück nichts Dramatisches, was uns zurückwirft“, sagte Kohfeldt.