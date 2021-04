Wurde zuletzt geschont: Werder-Verteidiger Ludwig Augustinsson (hier im Spiel gegen Kosovo). (LUDVIG THUNMAN via www.imago-images.de)

Am Mittwochabend standen für drei Spieler des SV Werder Bremen noch Länderspiele an, ehe der Fokus wieder gänzlich auf der Bundesliga und der nächsten Partie gegen den VfB Stuttgart (Ostersonntag, 15.30 Uhr) liegt: Ludwig Augustinsson wurde beim 1:0-Testspiel-Sieg der Schweden gegen Estland geschont und blieb 90 Minuten auf der Bank. Marco Friedl musste indes in der WM-Qualifikation mit Österreich eine deutliche 0:4- Pleite gegen Dänemark hinnehmen. Friedl wurde in der 82. Spielminute eingewechselt. Und auch für Milot Rashica nahm die Länderspiel-Reise kein gutes Ende: Der Kosovo unterlag Spanien am dritten Spieltag der WM-Quali mit 1:3, Rashica wurde in der 55. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt.