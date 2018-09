Ludwig Augustinsson. (imago)

In wenigen Wochen beginnt es also, das Abenteuer Werder Bremen. Und der schwedische Linksverteidiger ist schon ganz gespannt auf seinen Einstand im Weserstadion. "Ich kann es kaum erwarten, vor diesen Fans zu spielen“, sagte Augustinsson im Gespräch mit "Werder.de". Bisher habe er die Stimmung lediglich im Fernsehen mitbekommen, nun wolle er sie auch bald hautnah erleben.

Die grün-weiße Anhängerschaft sei jedoch nur ein Grund gewesen, um nach Bremen zu wechseln. Die sportliche Perspektive bei seinem neuen Klub hat es ihm ebenfalls angetan. „Der Klub ist gerade dabei zu wachsen. Ich denke, dass auch ich hier gut meine Fähigkeiten weiterentwickeln und mich einbringen kann“, sagte Augustinsson.

Eine wichtige Rolle spielt für den 23-Jährigen Werders Mittelfeldakteur Thomas Delaney. Gemeinsam mit dem Dänen hat Augustinsson bereits in Kopenhagen gespielt, wo sie zu guten Freunden wurden. Verständlich also, dass sich die beiden in der Zeit vor und nach dem Transfer intensiv über Werder ausgetauscht haben. „Ich habe mit Thomas geredet und ihn ernsthaft gefragt, ob er mir nicht irgendetwas Negatives erzählen kann", sagte Augustinsson. "Aber er hat nur von der Qualität der Mannschaft berichtet und von den Fans geschwärmt.“ (mbü)