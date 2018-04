Ohne Ludwig Augustinsson lief es bei Werder zuletzt nicht so rund. Gegen Hannover 96 (1:2), RB Leipzig (1:1) und den VfB Stuttgart (0:2) hatte der Linksverteidiger wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt – prompt blieben die Bremer sieglos. Gut, dass Augustinsson am Sonntag (18 Uhr) im Heimspiel gegen Borussia Dortmund in den Kader zurückkehrt.

An diesem Mittwoch absolviert Augustinsson erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. „Er kann gegen Dortmund voraussichtlich spielen“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Generell seien alle Spieler fit. Der zuletzt angeschlagene Aron Johannsson (Knöchelverletzung) trainiert am Mittwoch noch einmal individuell, soll in den kommenden Tagen aber wieder zur Mannschaft stoßen. Michael Zetterer trainierte erstmals nach seiner Handgelenksverletzung wieder auf dem Platz. Werders Ersatzkeeper spulte ein individuelles Programm ab.