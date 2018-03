Augustinsson hatte sich im Training bei der schwedischen Nationalmannschaft eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird deshalb die Länderspiele seines Teams gegen Chile am Samstag und am Dienstag gegen Rumänien verpassen. Laut Florian Kohfeldt kommt Augustinsson am Montag wieder nach Bremen zurück, der Einsatz des Linksverteidigers gegen Eintracht Frankfurt am Ostersonntag sei aber nicht in Gefahr.

Milos Veljkovic, der mit einer Fußprellung zur serbischen Nationalmannschaft gereist war, ist zwar wieder ins Training eingestiegen, wird im Test gegen Marokko am Samstag aber nicht zum Einsatz kommen. Ein Einsatz des Innenverteidigers gegen Nigeria am Dienstag ist aber möglich.

Gar nicht erst zur Nationalmannschaft gereist, trotz der ersten Nominierung seit November 2016, war Aron Johannsson. Den Stürmer plagen Probleme an der Achillessehne, die er in einer Kurz-Reha in Island behandeln ließ. Genauso wie Augustinsson wird auch Johannsson am Montag wieder in Bremen erwartet.