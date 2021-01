Für Ludwig Augustinsson war das Training am Mittwoch frühzeitig beendet. (nordphoto / gumzmedia)

Der Linksverteidiger hatte Physiotherapeut Adis Lovic signalisiert, dass er Probleme im Bereich der linken Hüfte hat und verließ wenig später gemeinsam mit Lovic den Platz in Richtung Kabine. Was genau sich Augustinsson zugezogen hat und ob sein Einsatz im Heimspiel gegen den FC Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) möglicherweise gefährdet ist, ist noch nicht bekannt. Bitter wäre ein Fehlen des Schweden allemal: Mit bisher vier Assists ist er Werders bester Vorlagengeber in der laufenden Bundesligasaison.

Ansonsten fehlten während der Einheit am Mittwoch weiterhin Nick Woltemade (Virus-Infektion) sowie die verletzten Patrick Erras (Probleme im Hüftbeugerbereich) und Christian Groß (Muskelverletzung in der Wade). Für das Augsburg-Spiel ist keiner der drei Profis ein Kandidat. Innenverteidiger Ömer Toprak stand derweil wieder gemeinsam mit den Kollegen auf dem Platz, nachdem er am Dienstag eine individuelle Einheit im Stadion absolviert hatte.