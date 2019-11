Diese Maßnahme der Bremer verantwortlichen überrascht nicht: Gerade erst ist Ludwig Augustinsson nach seiner mehrmonatigen Verletzungspause zurück im Team, doch gegen Schalke spielte er direkt durch. Um nun nicht irgendwelche muskulären Folgeverletzungen zu riskieren, erfolgt der Einstieg in die laufende Trainingswoche ein wenig dosiert. Der Schwede war deshalb aufgrund einer individuellen Einheit am Dienstagnachmittag nicht mit dem Rest der Mannschaft auf dem Platz. Auch Niklas Moisander war wie angekündigt als Solist am Werk.

Dagegen war Fin Bartels einmal mehr im Kreis seiner Kollegen zu finden. Der Angreifer nimmt bekanntlich einen weiteren Anlauf für ein Comeback. Vor gut zwei Jahren hatte ihn eine Achillessehnenverletzung monatelang außer Gefecht gesetzt, anschließend streikte der Körper immer mal wieder an verschiedenen Stellen. Wie Bartels kürzlich in einem Interview mit dem WESER-KURIER verriet, peilt er einen endgültigen Wiedereinstieg im Trainingslager im Januar auf Mallorca an.