Es gibt Nachholbedarf: Milos Veljkovic und Ludwig Augustinsson mussten zuletzt kürzer treten als ihnen lieb war. Zu Beginn des Trainingslagers auf Mallorca hatte sich Veljkovic mit Adduktorenproblemen vom regulären Betrieb verabschiedet und in der Folge nur noch ein individuelles Programm absolvieren können. Augustinsson sollte nach einem Muskelfaserriss eigentlich sein Comeback in Spanien geben, doch die Rückkehr verzögerte sich.

Am eigentlich trainingsfreien Dienstag drehte das Duo nun gemeinsam ein paar Runden am Weserstadion, um vielleicht doch noch für den Rückrundenauftakt am Sonnabend in Düsseldorf infrage zu kommen. Dafür müssten der Serbe und der Schwede aber nicht nur wieder mit dem Team üben, sondern auch die dortige höhere Belastung überstehen.