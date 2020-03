Raus trotz Applaus: Werders Profis nach der 0:2-Niederlage im Pokal-Viertelfinale in Frankfurt. (nordphoto)

Pavlenka (Note 3)

Bis auf eine kleinere Unsicherheit nach einem Rückpass bot der Torwart eine tadellose Leistung. An den Gegentreffern traf ihn keine Schuld.

Toprak (Note 4)

Zeigte sich in der Anfangsphase sehr aufmerksam und bereinigte einige Situationen. Offenbarte aber immer wieder Schwächen im Passspiel und baute zunehmend ab. Musste nach Kostic' fiesem Foul mit der Trage vom Platz gebracht werden. Die erste Diagnose: Verdacht auf Wadenbeinbruch.

Vogt (bis 82./Note 3)

Stand nach seiner Blitzheilung gleich wieder in der Startelf. Pendelte zwischen Abwehrkette und defensivem Mittelfeld. Verschätzte sich einmal böse im Zweikampf, aber hatte Glück, dass Toprak den Fehler ausbügelte (11.). Das blieb sein einziger gröberer Schnitzer. Seine Körpersprache und Präsenz auf dem Platz waren erneut vorbildlich.

Sargent (ab 82./keine Note)

Sollte noch etwas bewegen, doch da ging nichts mehr.

Moisander (Note 3)

Wie seine Abwehrkollegen schaltete auch der Kapitän beim zweiten Gegentor nicht schnell genug. Bot insgesamt eine ordentliche Leistung. Seine gelegentlichen Vorstöße blieben allerdings wirkungslos.

Gebre Selassie (Note 4)

Hatte es oft mit dem wieselflinken Kostic zu tun und meisterte diese knifflige Aufgabe zunächst gut. War allerdings beim Frankfurter 2:0 nicht eng genug bei Torschütze Kamada und konnte in der Offensive kaum Akzente setzen.

Augustinsson (bis 90.+1/Note 4)

Sein Handspiel, das zum Frankfurter Elfmeter führte, war unglücklich, aber auch ungeschickt. Ansonsten machte er seine linke Seite immerhin defensiv zu, nach vorne kam nicht viel.

Woltemade (ab 90.+1/keine Note)

Der Nachwuchs-Stürmer durfte ein wenig Pokal-Atmosphäre schnuppern.

M. Eggestein (Note 4)

Hatte immer wieder viel Platz im Spiel nach vorne, machte jedoch insgesamt zu wenig daraus. Prüfte Trapp mit einem guten Weitschuss (42.).

Klaassen (Note 4)

War zunächst besser drin im Spiel als zuletzt. Erkämpfte sich etwa nach einem Fehlpass den Ball sofort selbst zurück (43.). Tauchte aber ab, als es im zweiten Durchgang kritisch wurde.

Rashica (Note 4)

Ist weiterhin nicht mehr der Rashica der Hinrunde. Bemühte sich zwar, war in der Offensive aber kein Faktor und kam nicht zum Abschluss.

Bittencourt (bis 66./Note 3)

Suchte die direkten Duelle und legte sich einmal mit dem einen Kopf größeren Hinteregger an. Starke Flanke auf Selke (35.), dazu einige Ballgewinne. Vergab allerdings einmal auch überhastet (64.) und sah Gelb wegen Reklamierens.

Osako (ab 66./keine Note)

Verstolperte eine gute Chance kläglich (80.), ansonsten fiel er nicht weiter auf.

Selke (Note 4)

Lieferte sich erbitterte Duelle mit Abraham am Rande des Erlaubten. Vergab eine Riesenchance per Kopf, weil Trapp stark reagierte (35.). In der zweiten Hälfte war nicht mehr viel von dem Mittelstürmer zu sehen, er verlor mehrere Laufduelle.