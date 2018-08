Werder hat am Sonntagvormittag die Vertragsverlängerung des schwedischen Linksverteidigers bekanntgegeben. Frank Baumann sagte der vereinseigenen Website: "Gerade durch die Weltmeisterschaft hat Ludwig sicherlich verstärkt die Aufmerksamkeit von anderen Vereinen auf sich gezogen. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn davon überzeugen konnten, dass Werder weiterhin der richtige Verein für ihn ist und wir seinen bestehenden Vertrag sehr frühzeitig verlängern konnten."

Auch Florian Kohfeldt begrüßt die Vertragsverlängerung von Augustinsson: "Ich schätze es sehr, dass sich Ludwig entschieden hat, bei Werder zu verlängern. Er ist ein ganz wichtiger Baustein in unserem Kader. Ludwig hat in der vergangenen Saison seine Qualität immer wieder unter Beweis gestellt und auch die Teilnahme an der WM hat ihn in seiner Entwicklung noch ein weiteres Stück vorangebracht."

Augustinsson selbst sagte zu seiner Zukunft bei Werder: "Ich fühle mich seit dem ersten Tag wie zu Hause in Bremen und bei Werder. Ich bin glücklich hier. Dazu habe ich das Gefühl, dass sich hier gerade etwas entwickelt. Wir haben einen guten Kader, mit dem wir einiges erreichen können. Ich freue mich darauf, ein Teil dieser Entwicklung zu sein. Ich glaube, vor uns liegt eine sehr interessante Saison."

Die "Bild" vermeldete schon am Sonnabendabend, dass der Schwede seinen Vertrag bis 2022 verlängern werde. Werder selbst gab kein Datum an. Trotz eines Wechselverbots im Sommer waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, nach denen angeblich entweder der AC Mailand, Lissabon oder Watford an Augustinsson interessiert gewesen sein sollen. Mit den Spekulationen sei es nun vorbei, Werder könne nun aus einer noch stärkeren Position heraus verhandeln und von eventuellen Interessenten mehr Ablöse verlangen als zuvor.

