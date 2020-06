Ludwig Augustinsson steht vor der Rückkehr in die Startelf. (nordphoto)

Mit elf Freunden allein wird Werder in Mainz nicht bestehen können, wichtiger ist da schon, dass Trainer Florian Kohfeldt elf Gewinner findet, die er auf den Platz schickt. Allzu große Personalsorgen hat der Chefcoach nicht, nur bei zwei Spielern gibt es noch Fragezeichen – ein eher kleineres und ein doch noch recht großes. „Bei Ludwig Augustinsson sieht es sehr gut aus, dass er gegen Mainz dabei sein kann“, sagte Kohfeldt am Freitag. „Da bin ich sehr optimistisch.“ Der Linksverteidiger hatte jüngst vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München über Oberschenkelprobleme geklagt und war vorsorglich aus dem Kader gestrichen worden. Für ihn spielte Marco Friedl, der abermals eine zufriedenstellende Leistung zeigte. Sollte Augustinsson aber tatsächlich wieder fit sein, spricht die Erfahrung ganz klar für den Schweden.

Anders gestaltet sich die Situation bei Kevin Vogt, der gegen die Bayern mit Adduktorenbeschwerden ausgewechselt worden war. „Bei Kevin liegt die Chance eher bei 50:50“, gestand Kohfeldt. Das einmal mehr geheime Abschlusstraining dürfte zumindest intern für Klarheit gesorgt haben, ob es für Vogt reicht. Werders Chefcoach schätzt die Qualitäten des robusten Defensivakteurs, weshalb er wirklich nur im äußerten Notfall auf die Hoffenheimer Leihgabe verzichten würde. Als Alternativen auf der Sechserposition stünden Philipp Bargfrede oder auch Christian Groß bereit.

Was passiert im Angriff?

Einmal mehr interessant ist die Suche nach der richtigen Mischung in der Offensive. Yuya Osako ist zuletzt von seinem Trainer mit reichlich Lob bedacht worden, weshalb grundsätzlich mit einem nächsten Startelfeinsatz des Japaners zu rechnen ist. Aber es gibt da ja noch Leonardo Bittencourt. Sollte Kevin Vogt tatsächlich ausfallen und Florian Kohfeldt deshalb eine offensivere Formation wählen, könnten Bittencourt und Osako gemeinsam spielen. Ist Vogt von Beginn an dabei, dürfte nur einer der beiden Akteur den Vorzug erhalten - und obwohl Bittencourt zuletzt in Freiburg und auf Schalke so etwas wie Werders Auswärtsspezialist war und jedes Quäntchen Torgefahr in dieser Situation dringend benötigt wird, ist Kohfeldt ein großer Osako-Fan und dürfte sich erneut für ihn entscheiden.

Darüber hinaus bleibt Milot Rashica trotz seiner Flaute der Mann, dem noch immer zugetraut wird, dass er die grün-weißen Abstiegssorgen mit seinen Qualitäten entscheidend beeinflussen und letztlich verschwinden lassen kann. Somit bleibt noch ein weiterer Platz: Abgesehen vom Bayern-Spiel hat es Werder zuletzt mit reichlich Druck bereits in der gegnerischen Hälfte versucht. Auch in Mainz müssen die Bremer kompromisslos den Weg nach vorne suchen, dabei den FSV reichlich beschäftigen und früh zu Fehler zwingen. Das ist ein Job, den Josh Sargent schon mehrfach seit der Coronapause recht gut ausgeübt hat, allein in Paderborn war er an vielen wichtigen Szenen beteiligt. Nach seiner Verschnaufpause gegen die Bayern ist eine Rückkehr deshalb jetzt nicht unwahrscheinlich.

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Augustinsson, Moisander, Veljkovic, Gebre Selassie, Vogt, M. Eggestein, Klaassen, Osako, Rashica, Sargent