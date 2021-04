Die Szene, die Werder auf die Verliererstraße brachte: Ludwig Augustinsson fliegt eine abgefälschte Flanke gegen den Kopf, von da aus trudelt der Ball ins Bremer Tor. (nordphoto GmbH / Bratic)

Ludwig Augustinsson hat wirklich lange durchgehalten. 289 Pflichtspiele hat der Verteidiger des SV Werder als Profi bestritten, ohne dass ihm ein Eigentor unterlaufen war. Dann kam die 290. Partie, das Spiel beim VfB Stuttgart. Dort passierte es. In der 81. Minute erzielte Augustinsson den spielentscheidenden Treffer – für den Gegner, gegen das eigene Team. Und Trainer Florian Kohfeldt sprach später von „diesem einen Moment, der Stuttgart zum Sieg verhilft“.

Ein Vorwurf an Augustinsson schwang darin nicht mit. Wieso auch? Jeder auf dem Platz, an der Seitenlinie und am TV hatte sehen können, dass von einer Schuld des Schweden nicht die Rede sein konnte. Es war, wie Augustinsson es beschrieb: „Wirklich unglücklich.“

Eine Flanke von Stuttgarts Borna Sosa segelte in den Strafraum – und Augustinsson ging gemeinsam mit dem Kollegen Marco Friedl gegen die VfB-Angreifer Sasa Kalajdzic und Tanguy Coulibaly vor. „Ich habe die Flanke noch gesehen“, schilderte Augustinsson die Szene, „dann ging alles sehr schnell. Kalajdzic hat den Ball noch leicht berührt und abgefälscht. Ich hatte keine Chance mehr zu reagieren. Der Ball ging genau an meinen Kopf.“ Und flog ins Bremer Tor. 0:1 verloren. „Das ist wirklich frustrierend“, meinte Augustinsson.

Mehr zum Thema Taktik-Analyse Werder scheitert im neuem System an falschen Entscheidungen Florian Kohfeldt überraschte mit seiner taktischen Aufstellung. Werder hatte Chancen in der Offensive, ließ aber viele aussichtsreiche Möglichkeiten ungenutzt liegen – ... mehr »

Auch gegen Wolfsburg unterlief Werder ein Eigentor

Während es für ihn eine Premiere war, war es für das Bremer Team schon das zweite Eigentor in Folge. Gegen den VfL Wolfsburg (1:2) war Werder am Spieltag zuvor durch Josh Sargent in Rückstand geraten. In der laufenden Saison haben die Grün-Weißen insgesamt dreimal ins eigene Tor getroffen – jeweils zum 0:1. Beim 1:1 gegen den 1. FC Köln in der Hinrunde war Niklas Moisander der Pechvogel gewesen, es folgten Sargent und Augustinsson. Vier Punkte gingen so verloren.

In der laufenden Saison hat nur Schlusslicht Schalke 04 noch mehr Eigentore produziert (5). Im ewigen Eigentor-Ranking der Bundesliga hat Werder seine Führung indes ausgebaut: Mit Augustinssons Treffer stehen die Bremer nun bei 63.