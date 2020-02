Ludwig Augustinsson gibt am kommenden Wochenende sein Comeback für Werder. (nordphoto)

Es herrscht ein wenig Bewegung beim Werder-Personal vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Sonnabend, 15.30 Uhr). Innenverteidiger Kevin Vogt fehlt wegen einer Verletzung, Maximilian Eggestein muss seinen Platz im Mittelfeld aufgrund einer Gelbsperre an diesem Spieltag räumen. Darüber hinaus muss ein weiterer Werder-Profi passen: „Christian Groß ist leider krank, er wird uns auch am Wochenende nicht zur Verfügung stehen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstagmittag. Weitere Ausfälle gibt es dagegen nicht, abgesehen von den Langzeitverletzten stehen den Bremern alle Spieler zur Verfügung.

Und es gibt eine weitere gute Nachricht - und die hat mit Ludwig Augustinsson zu tun. „Er kommt auf jeden Fall zurück und hat die Trainingswoche bislang gut absolviert“, bestätigte Kohfeldt. „Wir haben mit ihm und Theo Gebre Selassie jetzt endlich wieder unsere etatmäßigen Außenverteidiger zurück, was uns Möglichkeiten sowohl für eine Dreier- als auch Viererkette gibt.“