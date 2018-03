Ein Bild aus dem Jahr 1986: Werder-Trainer Otto Rehhagel (2. von links) mit seinen Neuzugängen Axel Noruschat, Gunnar Sauer und Oliver Reck (von links). (imago)

Axel Noruschat befand sich in bester Gesellschaft. Neben den späteren Nationalspielern Dieter Eilts und Gunnar Sauer saß er am 26. April 1986 auf der Tribüne des Stuttgarter Neckarstadions. Die Stimmung bei den drei Werder-Talenten war schlecht. Sie waren in ihrer Enttäuschung vereint. Mehrere Spieler fehlten verletzt, und das Trio hatte darauf gehofft, eine Chance im alles entscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft zu bekommen. „Otto Rehhagel hat aber lieber auf die erfahrenen Leute gesetzt“, erinnert sich Noruschat.

Der Plan der Trainerlegende ging an diesem Tag nicht auf. Werder verlor beim VfB Stuttgart mit 1:2 und verspielte damit am letzten Spieltag den Titel. Der FC Bayern zog noch an den Bremern vorbei. Einen Meistertitel hat Noruschat somit nicht in seiner Vita stehen, aber immerhin eine Vizemeisterschaft – und zwei Bundesligaspiele für Werder. Am 11. Oktober 1985 wurde der heute 56-Jährige zur Pause eingewechselt, als die Bremer in Kaiserslautern mit 0:3 unterlagen. In der folgenden Saison bekam er einen 17-minütigen Einsatz beim 5:1-Sieg über Uerdingen. „Meine Gegenspieler waren Rudi Bommer und Oliver Bierhoff“, erinnert sich Noruschat.

Starke Konkurrenten

Deutlich weniger prominent waren seine Kontrahenten, als der Defensivspieler sein erstes und einziges internationales Spiel absolvierte. In der ersten Runde des Uefa-Cups durfte Noruschat im Oktober 1985 16 Minuten auf dem Platz stehen, als Werder im Weserstadion gegen Chornomorets Odessa aus der heutigen Ukraine mit 3:2 gewann. Das war es dann aber auch mit den Profi-Einsätzen. „Ich hatte Jonny Otten und Yasuhiko Okudera vor mir. Das waren starke Konkurrenten“, sagt er.

Zudem durfte Noruschat nicht auf seiner Wunschposition ran. Rehhagel sah ihn als linken Verteidiger, dabei bevorzugte er das defensive Mittelfeld. „Ich wollte dort sein, wo der Ball ist“, sagt der Ex-Profi. Als junger Spieler konnte er aber natürlich keine Forderungen stellen. „Rehhagel war ein sehr guter Trainer und hat die Mannschaft unheimlich gut bei Laune gehalten“, sagt Noruschat. Sein Verhältnis zum Erfolgstrainer beschreibt er allerdings als „eher distanziert und kühl“.

Sportinvalide mit 25 Jahren

Noruschat, der aus Bremen-Nord stammt und beim Blumenthaler SV mit dem Fußballspielen begann, merkte, dass er bei Werder den Durchbruch wohl nicht mehr schafft. "Ich wollte nicht mehr auf der Bank sitzen", sagt er. 1987 wechselte er deswegen zu Rot-Weiß Essen in die zweite Liga. Auch Hertha und Darmstadt seien interessiert gewesen, erzählt Noruschat. Die Entscheidung für Essen erschien aber zunächst goldrichtig. Er wurde auf Anhieb Stammspieler und machte fünf Spiele. Dann verletzte sich der Bremer jedoch schwer: Knorpelschaden im Knie, drei Operationen, Sportinvalide mit 25. Die medizinische Betreuung von Fußballern sei damals nicht annähernd so professionell gewesen wie heutzutage, sagt Noruschat. „Die Ärzte haben mir nahegelegt, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Danach habe ich zwei Jahre Pause gemacht und hatte mit Fußball nicht viel am Hut.“

Zurück in Bremen-Nord war es für ihn allerdings schwer, weiterhin auf Distanz zum Fußball zu bleiben. Dort kannten fast alle den Jungen aus der Nachbarschaft, der es zu Werder in die Bundesliga geschafft hatte. Noruschat wurde Trainer des Blumenthaler SV und der SG Aumund-Vegesack. Zunehmend rückte für ihn zu der Zeit aber der Beruf in den Fokus. Er studierte in Hamburg, ist heute staatlich geprüfter Maschinenbautechniker und lebt in Herrnburg nahe Lübeck. Die Firma, für die der Ex-Werderaner arbeitet, produziert Ventile, zum Beispiel für Bierfässer oder Deodorants. „In den Ventilen steckt komplexe Technik drin“, sagt Noruschat, der als Produktionsleiter fungiert.

Ganz ohne Fußball kann der 56-Jährige trotz des zeitaufwendigen Berufs aber nicht. Seit September 2017 soll er die SG Wentorf-Sandesneben/Schönberg als Trainer vor dem drohenden Abstieg aus der Kreisliga bewahren. Wenn es die Zeit zulässt, fährt Noruschat auch noch regelmäßig in seine Heimat Bremen. Darüber, wann er zuletzt im Weserstadion war, muss er jedoch länger nachdenken. „Ich glaube zum letzten Mal im Jahr 2012.“