Tahith Chong könnte demnächst bei Werder eine noch größere Rolle spielen. (nordphoto / gumzmedia)

Die Zeiten waren schon schlimmer. Gerade in der Vorsaison. Das weiß auch Florian Kohfeldt. „In der Summe sind zwei Verletzte nicht viel“, sagt Werders Chefcoach. „Leider sind es zwei sehr zentrale Spieler.“ Die Rede ist von Niclas Füllkrug und Milot Rashica, die nicht nur gegen Stuttgart fehlen, sondern noch etliche Wochen. Das reißt ein erhebliches Loch in die Offensive.

Vier Spiele hat Füllkrug wegen seiner Wadenverletzung schon verpasst. Dabei war der Plan eigentlich ein ganz anderer, schon gegen die Bayern hätte der 27-Jährige wieder mitmischen sollen. Nun wurde der nächste Anlauf vor dem Duell mit dem VfB jäh gestoppt. „Es gab leider eine Reaktion bei gesteigerter Belastung. Der Plan war, dass er 20 bis 30 Minuten spielen kann. Wir müssen aber langsamer aufbauen und davon ausgehen, dass er frühestens gegen Mainz und Hannover oder auch erst gegen Union Berlin ein Thema wird. Das war jetzt ein Rückschlag“, sagte Kohfeldt. Auf Mainz trifft Werder am 19. Dezember, Union Berlin ist sogar erst am 2. Januar Gegner. Schon im Vorjahr hatte Füllkrug aufgrund einer Knieverletzung einen Großteil der Saison verpasst, nun summieren sich die Fehltage schon wieder auf ein unbefriedigendes Ausmaß.

Der Spaß mit Rashica

Ähnlich trübe sind die Aussichten bei Milot Rashica. Unter der Woche zog sich der Angreifer eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zu, die ihn mindestens bis Ende Januar außer Gefecht setzen wird. „Der Ausfall ist natürlich eine Schwächung für uns, auch für ihn ist die Situation sehr schwierig, zumal die Verletzung sehr ungewöhnlich ist“, sagt Kohfeldt. „Letztlich wird aber auch das ausheilen und er muss dann ab Ende Januar einen neuen Anlauf nehmen. Und das wird er auch. Er ist vom Kopf her stark, das wird er schaffen. Auch wenn das – wie für viele in der Gesellschaft – nicht sein Jahr war.“

Florian Kohfeldt spielt damit auch auf das unrühmliche Transfertheater, das den kosovarischen Nationalspieler lange begleitete. Weil obendrein auch der Körper nicht immer mitspielte, war Rashica häufig von seiner Bestform weit entfernt. Nun hatte er sich ganz langsam aus diesem Tief herausgearbeitet. „Es ist schade für ihn, dass er auf diesem Weg jetzt ein bisschen zurückgeworfen wird“, sagt Kohfeldt. „Wenn wir ihn unterstützen, dann ist es durchaus möglich, dass er mit diesen Erfahrungen ein noch besserer Spieler wird als er es vorher war. Wir werden in dieser Saison noch viel Spaß an ihm haben.“ Eine Prognose, die auch deshalb stimmen könnte, weil ein verletzter Rashica im Winter nur schwer zu verkaufen ist und Werder nach den bewilligten Corona-Krediten (wir berichteten) nicht mehr zu einem Transfer gezwungen ist.

Chong ist im Plan

Das Pech des Kollegen könnte nun die große Chance für Tahith Chong sein. Neben dem zurückkehrenden Josh Sargent wird schließlich noch ein schneller Mann gesucht. Dass die Leihgabe von Manchester United bisher noch nicht so zum Zuge kam, lag jedoch auch daran, dass es im Defensivverhalten noch Lernbedarf gab. „Ich bin mit seiner Entwicklung sehr zufrieden, er macht große Schritte“, sagt Kohfeldt. „Man hat das Gefühl, dass er die PS immer mehr auf den Platz bringt und effektiver in seinen Offensivaktionen wird. Ich erwarte, dass wir in den nächsten Wochen nun die nächsten Schritte auch in puncto Spielzeiten sehen werden. Für mich liegt er komplett im Plan.“ Und dann gibt es da natürlich noch Davie Selke und Nick Woltemade. Beide spielten bislang noch keine allzu große Rolle – nun haben sie die nächste Gelegenheit, um Eigenwerbung zu betreiben.