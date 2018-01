Manchmal kann Thomas Horsch selbst nicht so recht glauben, was da eigentlich momentan mit ihm passiert. „Es stimmt, manchmal muss man sich da kneifen“, gesteht er. Der 49-Jährige lebt einen Fußballtraum, wie ihn vermutlich viele andere in diesem Land auch haben. Der Findorffer hat es geschafft - vom Amateurbereich bis in die Bundesliga. Als Assistent von Florian Kohfeldt gehört er neben Tim Borowski zum Bremer Trainerteam, seine Ursprünge liegen aber einige Etagen tiefer: beim VfL 07.

Der Weg von Thomas Horsch beginnt wie so viele in diesem Lande. Der Sohn macht seine ersten fußballerischen Gehversuche im Verein, der Vater bleibt schließlich als Trainer dabei. Horsch hatte einst selbst höherklassig gespielt, in der Bremen-Liga stand er beim Bremer SV ebenso zwischen den Pfosten wie eine Saison beim damaligen Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst. Diese Erfahrungen helfen ihm auch bei seinem späteren Trainerjob, gepaart mit einer großen Portion Leidenschaft werden Horschs Aufgaben immer vielseitiger.

Entscheidung für den Fußball

Zunächst fördert er Talente, sitzt dann später selbst in der Bremen-Liga auf der Trainerbank. Irgendwann geht es weiter zum DFB-Stützpunkt – erst als Coach, später als Koordinator. Nebenbei arbeitete Horsch ganz normal bei einer Krankenkasse, letztlich 20 Jahre lang. Doch irgendwann muss er sich entscheiden, er wählt den Fußball. Es ist ein Entschluss, der riskant ist, sich für ihn aber lohnt. Sein Traum reift, doch Horsch weiß, dass er eine Ausnahme darstellt: „Man kann dieses Ziel haben, sollte aber nicht alles auf diese Karte setzen“, rät er deshalb allen Jugendtrainern, die ebenfalls den Sprung ins Profigeschäft anstreben.

Für den einstigen Keeper ging die Reise aber immer weiter. Und zwar nach oben. Bei der deutschen U20 arbeitete er, auch im Bereich des Frauenfußballs machte er sich einen Namen. Bis irgendwann Björn Schierenbeck anrief und ihm den Co-Trainerposten der U23 von Werder anbot. Thomas Horsch weilte gerade in Jordanien, als sein Telefon klingelte. Das war im Jahr 2016 – und das rasante Klettern auf der Karriereleiter noch immer nicht beendet. Denn als Werder Alexander Nouri als Bundesliga-Coach absetzte und Florian Kohfeldt als Nachfolger installierte, rückte auch Horsch auf. Deutschlands Eliteklasse – und der 49-Jährige ist seither mittendrin.

Kleinere Anlaufschwierigkeiten wären da durchaus nachvollziehbar, doch Thomas Horsch wiegelt ab: „Wenn ich beim VfL 07 als Jugendtrainer auf dem Platz gestanden habe, dann habe ich mir ähnliche Gedanken gemacht“, erzählt er. „Es ist schwierig zu erklären: Irgendwie ist es gleich, aber auch völlig anders.“ So seien die Bedingungen natürlich nicht zu vergleichen, auch das Niveau und das Talent der Spieler nicht – am Ende gehe es aber noch um Fußball.

Enge Bindung zu Werder

Und doch weiß Horsch um die Besonderheiten seines Engagements. Da geht es ihm ähnlich wie Trainer Florian Kohfeldt, der seit Kindheitstagen selbst Werder-Fans war, und Tim Borowski, der jahrelang für eben diesen Klub gespielt hat. Auch Horsch hat als Findorffer eine ganz enge Bindung zu Werder. „Ich bin Bremer, außer Werder gab es da früher nicht so viel“, sagt er rückblickend, wenn er nach seiner fußballerischen Liebe gefragt wird. Genau dieses Gefühl, diese Verantwortung spürt er auch vor jedem Heimspiel, bei jeder Anreise vom Parkhotel zum Stadion. „Das geht am Stern los, wo der erste Fan mit einem grün-weißen Schal steht, dann kommt man über die Bismarckstraße Richtung Hamburger Straße und sieht immer mehr Leute, die sich mit Werder identifizieren“, schildert Horsch. „Dann denkt man natürlich darüber nach und weiß genau, dass wenn wir das jetzt hier nicht heute rocken, dann leiden ganz viele Menschen mit.“ Aus diesen Bildern schöpft Horsch Kraft, gibt sie an die Spieler weiter – und versucht ihnen gleichzeitig dabei zu helfen, dass das Gesehene nicht lähmt. „Man muss sich davon auch freimachen. Wenn man sich permanent mit dem Druck konfrontiert, kann man nicht frei arbeiten. Aber natürlich sind wir uns der Verantwortung bewusst.“

Genau aus diesem Grund arbeitet Thomas Horsch mit dem gesamten Trainerteam in diesen Tagen eifrig daran, dass am Ende das gewünschte Ziel erreicht wird: der Klassenerhalt. Es wäre der nächste große Moment in seiner Karriere: „Ich liebe dieses Spiel, wie Millionen Deutsche dieses Spiel lieben“, sagt er. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist doch überragend, mehr geht nicht.“