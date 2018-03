Stefan Reuter. (dpa)

Wie groß die nervliche Belastung gewesen war, ließ sich in Metern und Sekunden messen. Manuel Baum sprang hoch, er sprintete los, hüpfte wieder, rannte weiter und beendete seinen langen Jubellauf erst, als die Spannung aus ihm vollständig entwichen war wie aus einem fliegen gelassenen Luftballon.

Beim 3:1-Auswärtssieg bei Hannover 96 am vergangenen Sonnabend waren diese Szenen zu beobachten gewesen, und dass der Trainer des FC Augsburg völlig losgelöst an der Seitenlinie entlangstürmte, erzählte gleichermaßen von den Parallelen und Unterschieden zu seinen Kollegen an den anderen Bundesligastandorten. Der viel zitierte Druck fühlt sich beim FCA vermutlich ähnlich belastend an für einen Fußballlehrer wie beispielsweise beim Hamburger SV oder VfL Wolfsburg. Doch spätestens bei der Frage, wodurch der Druck entsteht und wie mit diesem umgegangen wird, enden die Gemeinsamkeiten.

Frühe Planungssicherheit

Vielleicht liegt darin schon ein wesentlicher Teil jener Erklärung, warum der FCA alljährlich besser abschneidet als manch ein Traditionsklub oder finanzstärkerer Kon­kurrent. Während sich der HSV in dieser Saison wohl wirklich auf den seit Jahren ­drohenden Abstieg einstellen muss, darf Augsburg vor dem Spiel gegen Werder ­Bremen an diesem Sonnabend bereits für seine achte Bundesligasaison planen. 35 Punkte haben die Augsburger gesammelt, ihr Vorsprung auf Relegationsplatz 16 ­beträgt satte zehn Zähler. „Wenn wir gegen Bre­men die drei Punk­te da­heim be­hal­ten, kön­nen wir über was an­de­res reden“, sagt Augsburgs Innenverteidiger Martin Hinteregger zum fast erreichten Ziel Versetzung und sogar möglichen Einzug in die Europa League.

Dabei sah es vor dem befreienden Sieg in Hannover noch danach aus, als ob es für den FCA noch einmal eng werden könnte. Nur einen Punkt aus vier Spielen hatten die Augsburger zuvor geholt, die Liste der Verletzten wurde stetig länger, in der Mannschaft machte sich deutlich vernehmbar Unruhe breit. Doch anders als an anderen Standorten bewahren die Entscheidungsträger den Überblick und geben damit den Spielern Halt und Vertrauen ins eigene Fundament.

Spaß an der Herausforderung

Das gilt in Augsburg vor allem für Manager Stefan Reuter, der mit seiner Besonnenheit auch Baum stärkt. Der Trainer wiederum konnte deshalb in der brenzligen Situation vor Hannover mit seinem Optimismus und lösungsorientierten Denken das Vertrauen an die Spieler übertragen. „Das ist eine Her­aus­for­de­rung“, sagte der 38-Jährige zu den zahlreichen Ausfällen, aber: „Mir ­ge­fal­len Her­aus­for­de­run­gen. Ich liebe das, wenn man nicht im ­glei­chen Trott bleibt.“ Statt die missliche Lage zu beklagen, betonte Manuel Baum lieber den „Spaß, eine neue Si­tua­ti­on zu meis­tern“. Aus Freude am Klassenkampf sozusagen. Trotz des Drucks, den auch er verspürte, wie bei seinem Jubellauf sichtbar wurde.

Natürlich profitieren sie in Augsburg auch vom Vorteil des vergleichsweise kleinen Standorts. Jedes Jahr aufs Neue dem elitären Kreis der 18 Erstligisten anzugehören, können sie beim FCA allein schon wegen des zweitkleinsten Etats als Erfolg betrachten. Anderswo sind deutlich mehr Geld und höhere Ansprüche im Umlauf, wenngleich diese oft an der Realität vorbeigehen.