Marco Bode verspricht: "Wir werden uns gegen den Abstieg stemmen."

Sehr nachdenklich fuhr Marco Bode vor einer Woche 700 Kilometer mit dem Auto. Es war eine traurige Fahrt, aus Augsburg zurück nach Bremen, im Gepäck die nächste Niederlage im Abstiegskampf – und im Kopf die bange Frage, wann Werder endlich ein Befreiungsschlag gelingt. „Das war emotional keine schöne Situation“, erzählt er. Die kurze Heimfahrt nach dem Pokalspiel gegen Dortmund war dafür umso angenehmer. „Emotional“, sagt Bode, „lagen da schon kleine Welten dazwischen.“

Natürlich ging Bode auf der langen Fahrt von Augsburg nach Bremen auch jener Satz durch den Kopf, den er nach der 0:1-Niederlage in Köln quasi als eine Art Grundsatzentscheidung in der Trainerfrage formuliert hatte – und der seither mal als Stärke, mal als Schwäche interpretiert wird. Der Satz lautete: „Wir steigen alle zusammen ab und wir bleiben alle zusammen drin.“ Seither wird auch Frank Baumann als verantwortlicher Geschäftsführer nach jeder Niederlage mit dieser Aussage konfrontiert. Gilt das immer noch? Darf Florian Kohfeldt in der Bundesliga weiter verlieren?

Das sind Fragen, die einen Fußballverein zerreißen, mindestens aber entzweien können. Werders Trainer genießt jedoch das in der Branche seltene Privileg, dass seine Chefs Baumann und Bode solche Fragen aushalten, ohne nervös zu werden. Sie entlassen nicht gegen ihre Überzeugung einen Trainer, nur um selbst dem Vorwurf zu entgehen, nicht alles versucht zu haben. Für beide ist es kein Kriterium, wie sehr dieses Vorgehen die breite Masse verärgern könnte. Andere Vereine haben das vorgelebt: Der FSV Mainz 05 stieg mit Jürgen Klopp auf und wieder ab, auch der SC Freiburg ging mit Christian Streich durch die 2. Liga. Daraus entstand eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert.

Eine zugespitzte Formulierung

Auch wenn es solche Überlegungen bei Werder in Bezug auf Kohfeldt nach Informationen des WESER-KURIER durchaus gibt, wollte Bode mit seiner Aussage damals gar nicht herausstellen, selbst im Abstiegsfall die Bremer Zukunft mit diesem Trainer zu planen. Es sei viel mehr seine Intention gewesen, „nach der enttäuschenden Niederlage zum Hinrunden-Ende in Köln zu verdeutlichen, dass wir an diese Konstellation in der sportlichen Führung von Werder Bremen glauben“. Er habe das zugespitzt formuliert und betonen wollen, dass man sich bei Werder total darauf konzentriere, „gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen. Dieser Gedanke ist bei meiner Aussage so ein bisschen hinten runtergefallen. Das ist aber der wichtigere Teil meiner Aussage gewesen“.

Es ist eben nicht das Ziel, miteinander abzusteigen. Sondern es gemeinsam zu packen, aus eigener Kraft. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied, der in der Hektik des Tabellenkellers schon mal übersehen wird. „Frank Baumann und ich wollen beide vor allem unsere Überzeugung in die Arbeit von Florian Kohfeldt zum Ausdruck bringen“, erklärt Bode. Es geht um Rückendeckung, nicht um einen Freifahrtschein.

Aber natürlich müssen sie sich auch bei Werder mit dem nicht mehr ganz so hypothetischen Fall eines Abstiegs aus der Bundesliga befassen. Die schlechteste Hinrunde der Vereinsgeschichte und der schwache Start in die Rückrunde mit zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen lassen den Vereins-Chefs da überhaupt keine Wahl. Die Trainerfrage wäre bei einem Abstieg nur eine von vielen, die es zu diskutieren gibt. Schon im März müssen die Lizenzierungsunterlagen für die Bundesliga und für die 2. Liga eingereicht werden. „Wir müssen uns also, wie in den letzten Jahren auch, mit allen wirtschaftlichen Fragen eines Abstiegs gedanklich auseinandersetzen“, sagt Bode, „das heißt aber nicht, dass wir in irgendeiner Weise einen Abstieg akzeptieren wollen. Sondern das Gegenteil: Wir werden uns dagegen stemmen!“

Lob für die Fans

Schon an diesem Wochenende gegen den Aufsteiger Union Berlin soll das im Weserstadion zu spüren sein. „Nach dem Sieg im Pokal gegen Dortmund glaube ich, dass diese Werder-Gemeinschaft die Mannschaft wieder trägt“, meint Bode, „denn die ganze Stimmung im Weserstadion war gegen den BVB total überzeugend, auch mit der Choreografie. Diese Atmosphäre hat die Mannschaft angetrieben.“

Es war in der Tat eine ganz andere Stimmung auf und neben dem Platz, viel kraftvoller als bei vielen Heimspielen zuletzt in der Bundesliga, in denen die Mannschaft gelähmt und das Publikum geschockt schien. Im Pokal gegen Dortmund herrschte plötzlich eine positive Grundstimmung, und das ist ganz im Sinne des Vereins-Chefs Bode, der erklärt: „Wir haben in der Winterpause versucht, den Klassenerhalt als neues und positives Ziel zu formulieren, damit man nicht immer nur Angst vor Verlust hat, sondern eben auch wieder etwas gewinnen kann, nämlich den Verbleib in der Bundesliga. Das ist ein sehr positives Ziel.“

Und selbstverständlich auch ein lohnendes, sportlich wie wirtschaftlich. Das Abstiegsgespenst hat Werder Bremen in den vergangenen Jahren nie erwischt, auch wenn es oft knapp war. Noch nicht, könnte man sagen, denn vom Etat und vom Umsatz her ist der stolze Traditionsverein von der Weser längst ein natürliches Mitglied der unteren Tabellenhälfte. Viele andere Klubs sind wirtschaftlich weit enteilt, darunter auch Vereine wie Borussia Mönchengladbach oder Schalke 04. Allein der Revierklub aus dem äußerst strukturschwachen Gelsenkirchen macht inzwischen mehr als doppelt so viel Umsatz wie der SV Werder Bremen. An anderen Traditionsklubs wie dem 1. FC Nürnberg, dem 1. FC Kaiserslautern oder dem Karlsruher SC kann Werder sehen, wie schwer eine Rückkehr in die Bundesliga heutzutage werden kann. Nicht alle sind in der Lage, sich den Wiederaufstieg zu erkaufen wie zuletzt der 1. FC Köln, der mit einem Zweitliga-Rekordetat und riskanten Millionentransfers die Rückkehr erzwang, inklusive eines zweifachen – und doppelt teuren – Trainerwechsels.

„Abstieg wäre eine Zäsur“

„Für uns wäre ein Abstieg auf jeden Fall eine Zäsur“, sagt Bode mit Blick auf seinen Verein, „aber ich finde es trotzdem wichtig, bei diesem Gedanken nicht panisch und nicht hysterisch zu werden. Auch der Worst Case wäre nicht das Ende von Werder Bremen. Wir sollten unsere ganze Kraft und Konzentration dafür nutzen, den Klassenerhalt zu schaffen.“

So wie im Januar, als mit Kevin Vogt und Davie Selke zwei vielleicht entscheidende neue Spieler nach Bremen gelockt wurden. „Wir haben zwar immer gesagt, dass einzelne Transfers nicht alles verändern können“, meint Bode, „aber Frank Baumann ist es da gelungen, zwei Spieler für uns zu gewinnen, die uns kurzfristig helfen und besser machen können. Die uns auch etwas robuster und stabiler machen, unter anderem durch ihre Zweikampfstärke, Körpergröße und Kopfballstärke.“ Das seien die wichtigen Elemente gewesen, nach denen Werder auf dem eher schwierigen Wintertransfermarkt gesucht habe. „Insofern bin ich da sehr glücklich, dass wir diese beiden nun für die Rückrunde bei uns haben, sie nehmen sofort Einfluss auf unser Spiel“, lobt Bode die Arbeit seines Managers.

Weil man das halt so macht in der Werder-Familie? Bode verneint das. Diesem Vorwurf sehen sich die Bremer Macher zwar immer wieder ausgesetzt, doch trotz ihrer Freundschaften und eines vertrauensvollen Umgangs „gibt es bei uns eine professionelle Betrachtung der sportlichen Situation“, versichert Bode. Aber diese führt eben nicht dazu, in Panik zu verfallen, sondern dazu, mit Überzeugung zu handeln. Wie in der Trainerfrage oder bei den Wintertransfers.