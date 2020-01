Immerhin hatte es keine Brüche gegeben. das war allerdings auch schon fast die einzig gute Nachricht, als es um den Gesundheitszustand von Kevin Vogt ging. Die Leihgabe der TSG Hoffenheim hatte sich am vergangenen Sonnabend direkt bei seinem Debüt für Werder schwerer verletzt, als er unglücklich von Keeper Jiri Pavlenka am Kopf getroffen worden war. Diagnose: Gehirnerschütterung. Wie lange der Verteidiger ausfällt, ist auch am Dienstag noch immer nicht geklärt.

„Es stehen erst einmal weitere Tests an, ansonsten ist Ruhe angesagt“, erklärte Sportchef Frank Baumann das weitere Vorgehen. „Wir wollen sehen, wie stark die Gehirnerschütterung ist und Vergleiche mit Werten ziehen, die im Sommer ermittelt worden sind.“ Eben jene Tests finden demnach am Dienstag und Mittwoch statt, erst danach werde mit genaueren Ergebnissen zu rechnen sein.

Mehrwöchiger Ausfall möglich

Auch deshalb konnte Baumann keinerlei Angaben darüber machen, ob Vogt denn nun auch definitiv für das anstehende Heimspiel gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber aus dem Kraichgau (Sonntag, 15.30 Uhr) ausfallen werde. Spekulationen über eine Ausfallzeit vermied er deshalb lieber. „Es gibt verschiedene Formen der Gehirnerschütterung, deshalb kann man das pauschal nicht sagen“, meinte Baumann. „Es kann sein, dass es nach einer Woche wieder gut ist, es kann aber theoretisch auch vier Wochen dauern.“

Nach diversen Zwischenfällen im Profisport wird auch im Fußball das Thema Kopfverletzungen ganz genau beobachtet, die Vereine haben ihren Fokus zur besseren Betreuung längst auf diesen medizinischen Bereich gerichtet. „Wir fühlen uns da mit unserem medizinischen Partner, der Paracelsus-Klinik, auch sehr gut aufgestellt“, sagte Baumann.