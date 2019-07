Bislang haben Werders Testspiele in diesem Sommer nicht allzu viele Erkenntnisse liefern können. Zu selten stand das Stammpersonal auch wirklich komplett zur Verfügung, insbesondere in der Bremer Defensive klaffen einige Lücken. Das wird auch am kommenden Sonnabend nicht anders sein, wenn bei einem Blitzturnier in Lohne die Gegner VfL Osnabrück und 1. FC Köln heißen.

„Am Wochenende wird es sehr eng, gerade in der Verteidigung“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Wir wissen nicht, ob Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson spielen können, auch bei Felix Beijmo und Niklas Moisander wissen wir es nicht.“ Gleich drei Akteure der regulären Viererkette drohen somit auszufallen. „Deshalb müssen wir basteln“, kündigte Baumann bereits jetzt an.

Nach aktuellem Stand wird einmal mehr der Nachwuchs eine Chance erhalten, auch im Zillertal hatten immer wieder Talente ausgeholfen. „In einem Spiel wird die Mannschaft eher aus U23-Spielern bestehen. Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht optimal, aber bei allen ist Licht am Ende des Tunnels“, sagte Baumann. Welche Spieler genau für einen Einsatz infrage kommen, wollte er noch nicht sagen. „Die höchste Wahrscheinlichkeit ist aber, dass wir im Abwehrbereich Spieler mitnehmen müssen.“