Nach dem Testspielerfolg vom Sonntag gegen Hannover 96 startet Werder mit einem dosierten Programm in die finale Woche vor dem Rückrundenauftakt gegen Fortuna Düsseldorf (Sonnabend, 15.30 Uhr). So steht für einige Profis am Montagmorgen ab 10 Uhr eine kurze Einheit zum Auslaufen an, andere Spieler wiederum bleiben im Inneren des Weserstadions und lassen sich behandeln.

Kurz darauf richten sich dann die Blicke erneut auf Kevin Vogt. Werders Neuerwerbung wird sich ab 11 Uhr auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten stellen und darüber sprechen, warum er sich für einen halbjährigen Wechsel von der TSG Hoffenheim nach Bremen entschieden hat.