David Philipp sollte verliehen werden, doch daraus wurde nichts. (nordphoto)

Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, dass David Philipp kurzzeitig in den Schlagzeilen auftauchte. Er spielte damals noch in Werders U19, und diverse Topklubs waren auf das Offensivtalent mit auslaufendem Vertrag aufmerksam geworden. Sogar Tottenham und Liverpool wurden als Interessenten gehandelt, doch Philipp unterschrieb einen Profikontrakt bei Werder. Durchsetzen konnte sich der 19-Jährige bei den Bremer Profis seitdem jedoch nicht, weshalb der Verein ihn im Winter gerne verliehen hätte, damit er Spielpraxis auf höherem Niveau als der Regionalliga sammeln kann. Aus diesem Plan wurde aber nichts. „Wir standen in Kontakt mit einem spannenden Klub aus Österreich. Das ließ sich leider nicht realisieren“, sagte Sportchef Frank Baumann dem WESER-KURIER. In Österreich schloss das Transferfenster am Donnerstag.

In einigen anderen Ländern wie der Schweiz oder Schweden sind Transfers zwar weiterhin möglich, doch Philipp werde nun in Bremen bleiben, erklärte Baumann. „Im Sommer werden wir wieder schauen, ob sich ein Verein findet.“ Philipps Vertrag läuft bis 2022. Er wird nun weiterhin für Werders U23 auflaufen. Am Freitag war er auch beim 2:0-Testspielsieg über Rot-Weiß Essen dabei. In der Hinrunde der Regionalliga erzielte der gebürtige Hamburger, der seit Kindheitstagen Werder-Fan ist, in 16 Partien sechs Treffer und bereitete vier Tore vor.