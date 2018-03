Florian Kohfeldt hätte die Vorlage aufnehmen können. Er hätte die Schuld beim Schiedsrichter suchen können, als er danach gefragt wurde. Er hätte auf einen vermeintlichen Strafstoß für Werder hinweisen können, der nicht gegeben wurde. Oder auf ein vermeintlich rotwürdiges Foulspiel an Philipp Bargfrede, das außer einer Gelben Karte ohne Konsequenzen blieb. Aber der Werder-Trainer tat nichts von alledem. Er sagte nach der 0:1 (0:1)-Niederlage seiner Mannschaft beim SC Freiburg am Sonnabendnachmittag stattdessen diesen Satz: „Wir haben heute nicht so gespielt, dass wir einen Sieg hätten erzwingen können.“

Kohfeldt sagte das nicht nur, er meinte das auch wirklich so, als er rund eine Stunde nach Spielschluss am Kabinenausgang des Schwarzwald-Stadions stand. Was natürlich nicht heißt, dass er mit den Entscheidungen des Unparteiischen Robert Hartmann völlig einverstanden gewesen ist. Vor allem die Strafraumszene von Max Kruse, der kurz vor Spielende von Christian Günter berührt worden war, hatte für reichlich Emotionen gesorgt. Bei der Bewertung der Szene gab es später auf Bremer Seite keine zwei Meinungen. „Den kann man geben“, sagte Flügelspieler Florian Kainz. „Den muss man geben“, fand Abwehrspieler Milos Veljkovic, „ich habe mich schon gefragt, warum der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat.“ Und Niklas Moisander meinte: „Ich habe den Schiedsrichter gefragt, und er meinte, sie hätten das prüfen lassen.“

Werder fühlt sich wieder benachteiligt

Werder fühlte sich also wieder einmal vom Videoassistenten benachteiligt, das war in den Gesprächen deutlich herauszuhören, aber anders als zuletzt wollte Kohfeldt dieses Spiel diesmal nicht mitspielen. „Wir haben vier Schiedsrichter, wir haben einen Videoschiedsrichter, wieso soll ich da jetzt was zu sagen? Dann steht wieder in den Zeitungen: Kohfeldt kritisiert den Schiedsrichter. Nee, ich kritisiere nicht den Schiedsrichter“, sagte Kohfeldt, „ich kritisiere, wie wir heute gespielt haben.“

Und das war schlicht nicht gut genug, um zu punkten. Werder hatte gegen Freiburg nämlich all die guten Attribute vermissen lassen, die der Mannschaft in den vergangenen Wochen unter anderem zu zwei Siegen gegen Schalke und Wolfsburg verholfen hatten. Diesmal fehlten der Zug zum Tor, die Ballsicherheit im Mittelfeld und die nötige Härte in den Zweikämpfen. „Wir haben den Weg in die Tiefe nicht gefunden“, sagte Kohfeldt, „uns hat der letzte Zug gefehlt.“ Werder hatte am Ende zwar mehr Ballbesitz, daraus aber in 90 Minuten plus Nachspielzeit so gut wie nichts gemacht. „Man kann in Freiburg verlieren“, sagte der Trainer, „aber die Art und Weise ärgert mich.“

Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Bremer überhaupt nicht ins Spiel gefunden. „Da waren wir nicht aggressiv genug“, kritisierte Abwehrchef Moisander, „so eine erste Halbzeit wie heute können wir einfach nicht spielen.“ Ähnlich sah es Veljkovic. „In der ersten Halbzeit sind wir nicht gut reingekommen, wir waren nicht zielstrebig genug.“ Es seien ganz kleine Kleinigkeiten gewesen, sagte Kohfeldt, die seine Mannschaft zurückgeworfen hätten. „Wenn wir mal zweimal durchgekommen wären, dann hätten wir auch das entsprechende Selbstvertrauen gehabt“, glaubt Kohfeldt. Aber gegen starke Freiburger, die im Mittelfeld keinen Zentimeter Platz ließen, gab es vor allem in der ersten Halbzeit eben kein Durchkommen. „Und dann“, ärgerte sich Kohfeldt, „dann kommt diese unglückliche Aktion.“

Kohfeldt bemängelt fehlende Aufmerksamkeit

Kohfeldt meinte die Entstehung des Rückstands, aber er meinte nicht das völlig überflüssige Foulspiel von Aron Johannsson an Freiburgs Marco Terrazzino, sondern die Szene davor. „Da regen wir uns über einen Freistoß auf, ich auch. Aber dann muss ich trotzdem vor dem Ball stehen und das schnelle Ausführen verhindern“, monierte Kohfeldt, „daraus kriegen wir dann den Elfmeter gegen uns. Uns hat heute das letzte bisschen Wachsein gefehlt.“ Besagten Strafstoß verwandelte übrigens der ehemalige Werderaner Nils Petersen ganz sicher (24. Minute). Mit der Führung im Rücken verteidigten die Freiburger in der Folgezeit noch etwas tiefer, aber mit derselben Intensität und Entschlossenheit.

Immerhin, in der zweiten Halbzeit spielten die Bremer zumindest etwas besser, ohne aber zu nennenswerten Tormöglichkeiten zu kommen. Johannsson auf der rechten Seite fand überhaupt nichts ins Spiel, Kainz bemühte sich auf der linken Seite wenigstens um etwas Gefahr. Und Kruse? Der war meist völlig abgemeldet. Es half auch nicht, dass Kohfeldt Mitte der zweiten Halbzeit zweimal das System umstellte und nach 64 Minuten auch noch Ishak Belfodil für Maximilian Eggestein als zusätzliche Offensivkraft brachte. Thomas Delaney versuchte es mit einer Direktabnahme, zielte aber zu hoch. Kohfeldt versuchte es mit dem nächsten Wechsel und brachte Wintereinkauf Milot Rashica für den angeschlagenen Johannsson (74.) und schließlich auch noch Jerome Gondorf für Bargfrede (77.). Und tatsächlich hatte Werder noch die Chance zum 1:1, aber Freiburgs Keeper Alexander Schwolow klärte erst gegen einen Kopfball von Belfodil, danach wurde Milos Veljkovic abgeblockt.

Insgesamt aber war das natürlich zu wenig. „Das war ergebnistechnisch auf jeden Fall ein Rückschlag“, sagte Kohfeldt, „und auch spielerisch war es mit Sicherheit nicht unsere beste Leistung.“ Aber, und darauf legte Werders Trainer dann schon auch noch großen Wert, „es ist jetzt nicht so, dass da etwas zusammenbricht. Wir haben jetzt die Chance, nächste Woche gegen den HSV die Sache wieder in unsere Richtung zu drehen.“ Kohfeldt klang dabei schon wieder deutlich versöhnlicher. „Ich glaube“, sagte er, „wenn ich gleich in den Bus steige, dann freue ich mich schon auf das Derby.“