Mittwoch am Hauptbahnhof

Autogrammstunde mit Bartels und Beijmo

mw

Wer sich ein Autogramm von Fin Bartels und Felix Beijmo holen will, hat am Mittwoch die Chance dazu. Die Werder-Profis werden am Bremer Hauptbahnhof sicherlich auch Selfie-Wünsche der Fans erfüllen.