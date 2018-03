Jiri Pavlenka liefert konstant Topleistungen ab. (nordphoto)

Die Bundesliga vergibt schon seit einiger Zeit den Titel „Spieler des Spiels“, und nach Werders 3:1-Sieg in Augsburg fiel die Wahl am Samstag wenig überraschend auf Ishak Belfodil, den zweifachen Torschützen der Bremer. Wäre es allerdings nach dessen Trainer Florian Kohfeldt gegangen, hätte sich Belfodil die Auszeichnung mit einem Mannschaftskollegen teilen müssen: Torhüter Jiri Pavlenka. „Wir hatten nämlich eine Phase“, erklärte Kohfeldt, „in der hat uns Jiri den Sieg gerettet.“

Es war die Phase Mitte der zweiten Halbzeit, als Augsburg noch einmal alles nach vorne warf und sich anschickte, einen 0:2-Pausenrückstand doch noch auszugleichen. Dreimal parierte Pavlenka in diesen turbulenten Minuten überragend. Erst hielt er einen Distanzschuss von Augsburgs Caiuby (62. Minute), dann lenkte er einen Freistoß von Michael Gregoritsch noch an den Pfosten (69.), und auch bei einem Flachschuss von Philipp Max ins kurze Eck war Bremens Schlussmann zur Stelle (72.). Nur beim Anschlusstreffer durch Rani Khedira war Pavlenka machtlos gewesen (63.).

„Da war er hellwach. Er hat heute den Sieg festgehalten“, sagte Mannschaftskapitän Zlatko Junuzovic. „Den Schuss von Max hält er super. Und beim Freistoß von Gregoritsch hab ich gedacht: Hey, den hat er super gekriegt und noch an die Stange gelenkt.“ Und auch Werders Sportchef Frank Baumann schwärmte: „Jiri hat einige ganz, ganz schwierige Bälle pariert und uns dort den Vorsprung gerettet.“ Übrigens nicht nur in der Augsburger Drangphase nach rund einer Stunde, sondern einmal auch in der ersten Halbzeit: Beim Stand von 1:0 für die Bremer hatte Pavlenka einen Volleyschuss von Gregoritsch gerade noch so über die Latte gelenkt (27.).

„Seine Leistungen sprechen Woche für Woche für sich“, sagte Baumann, „wir sind super-happy, dass er bei uns ist. Er ist ein absoluter Rückhalt.“ Und weil der Tscheche seit seinem Wechsel nach Bremen im vergangenen Sommer konstant auf hohem Niveau spielt, traut ihm Baumann nun sogar den nächsten Schritt in der Nationalmannschaft zu, mit der Pavlenka in den kommenden Tagen an einem Kurzturnier in China teilnimmt. Bei den Tschechen ist der 25-Jährige aktuell zwar noch die Nummer zwei im Tor, hinter Tomas Vaclik vom FC Basel. „Aber Jiri bringt in einer Topliga Topleistungen“, sagte Baumann, „deshalb würde es mich nicht überraschen, wenn er die Nummer eins in Tschechien werden würde.“

