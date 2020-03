Frankfurt ist als Schauplatz für wichtige Sitzungen gefragt, das war schon in der Bankenkrise so. Jetzt geht es um den deutschen Fußball. (dpa)

Zu den großen Ungewissheiten in Zeiten der Corona-Krise kamen im Laufe des Sonntags auch kleinere Ratlosigkeiten. Denn während die Vereinsführung des SV Werder Bremen ursprünglich davon ausgegangen war, mit einer vierköpfigen Abordnung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung der Liga nach Frankfurt zu reisen, um in diesen schwierigen Zeiten die Interessen des Vereins angemessen zu vertreten, machte das Land Hessen einen Strich durch solche Planungen. Versammlungen mit mehr als 100 Personen wurden auch für den Raum Frankfurt untersagt, angesichts der Gesamtzahl der 36 Profiklubs brach deshalb ligaweit zunächst einmal Ratlosigkeit aus: Darf jeder Verein nur einen Vertreter ins Sheraton-Hotel am Frankfurter Airport schicken? Oder zwei? Oder bekommt man es hin, alles in einer Videokonferenz zu diskutieren?

Was kann die Liga entscheiden?

Jedoch ist noch offen, was überhaupt in Frankfurt entschieden werden kann. Angesichts der dynamischen Entwicklung des Coronavirus lässt sich kaum vorhersagen, wie genau die Lage während der am Vormittag stattfindenden Ligaversammlung sein wird. Das zeigte sich übers Wochenende, als zum Beispiel die Länder Berlin und Rheinland-Pfalz alle Sportveranstaltungen bis tief in den April oder gar bis Ende Juni absagten.

Hess-Grunewald weiß, dass es schwierige Gespräche werden, die an diesem Montag in Frankfurt anstehen. „Man wird sicherlich über verschiedene Szenarien sprechen müssen“, sagt Werders Präsident, „auch über die Frage, ob wir die Saison unter den gegebenen Umständen noch ordentlich zu Ende spielen können. Das ist eine Frage von Terminen.“ Bis zum bisher vorgesehenen Saisonende am 16. Mai werde man alle Spieltage „beim besten Willen nicht mehr ordnungsgemäß durchführen können“, selbst wenn die Lage im Land das wieder hergebe. Deshalb müsse man schauen, „was bei der Spielplangestaltung nach hinten raus geht“, also in den Sommer hinein.

Das werden die 36 deutschen Profiklubs aber gar nicht alleine entscheiden können, weil es von den Bundesländern abhängt, wann wieder Spiele genehmigt werden – und weil die internationalen Verbände zunächst mal klären müssten, was nun aus der für den Sommer geplanten Europameisterschaft und der für den Sommer 2021 geplanten Fifa-Klub-WM wird. Das alles hängt im Rahmenterminplan miteinander zusammen und hat damit auch Auswirkungen auf Werder, selbst wenn sich das alles weit weg von Bremen abspielt.

Unterschiedliche Interessen

Ein weiteres Problem dürfte sich daraus ergeben, dass die Interessen innerhalb der 36 Vereine schon fast traditionell sehr unterschiedlich sind. Kleinere Vereine und Zweitligisten stehen vor ganz anderen Herausforderungen als die international agierenden Topklubs Bayern München oder Borussia Dortmund, werden von den nun bevorstehenden Einnahmeverlusten aber wesentlich härter getroffen. Schon bei der Verteilung des TV-Geldes oder bei der Investorenfrage rund um die 50-plus-1-Regel gab es nie Einigkeit. Und nun ist die Lage sogar wesentlich komplexer.

Baumann spricht von „einem Ausnahmefall“, den die Klubs gerade erleben, „und der ist in den Statuten nicht geregelt“. Werders Manager ging deshalb zunächst davon aus, dass am Montag in Frankfurt zwar mögliche Szenarien eines Saisonabbruchs durchgespielt werden, es aber noch keine Entscheidung darüber gibt. Rein formal wird es zunächst ohnehin darum gehen, erst einmal den nächsten Bundesligaspieltag abzusagen, wie vom Ligapräsidium vorgeschlagen. Zudem soll dringend geklärt werden, was mit den Arbeitsverträgen von Spielern passiert, die am 30. Juni auslaufen. Hess-Grunewald ahnt: „Wir werden noch nicht auf alle Fragen, die sich stellen, Antworten haben.“

Verkraften das alle Klubs?

Über allem steht auch aus Bremer Sicht eine existenzielle Frage, die Hess-Grunewald wegen der unklaren Einnahme-Situation in den nächsten Tagen, Wochen und vielleicht Monaten deutlich formuliert: „Was passiert eigentlich mit den Klubs, wenn wir nicht zu Ende spielen können? Können das alle Vereine wirtschaftlich verkraften oder hängen sogar Existenzen daran? All das sind Dinge, die man abwägen muss, um dann verantwortliche Entscheidungen zu treffen.“ Dass es bislang keine echte Solidarität zwischen reicheren und weniger starken Vereinen gab, zeigte nicht zuletzt das Polizeikosten-Debakel. Von daher gehen viele bange Blicke an diesem Montag nach Frankfurt. Auch aus Bremen.

Hess-Grunewald lässt die Hoffnung durchklingen, dass es größere, gemeinsame Lösungen für die im Ligavergleich finanzschächeren Vereine wie Werder geben wird. „Wenn über mehrere Wochen nicht gespielt wird oder wenn möglicherweise Geisterspiele durchgeführt werden, wird sich die wirtschaftliche Situation vieler Vereine signifikant verschlechtern“, betont der Präsident, „dann muss man darüber sprechen, ob die DFL diese Situation durch bestimmte Maßnahmen etwas entspannen kann. Ich stelle jetzt nicht lauthals irgendwelche Forderungen. Aber ich bin sehr dafür, dass wir uns besonnen anschauen, in welchen Schritten wir seriös Entscheidungen treffen können.“