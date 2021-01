Diagnose noch unklar: Nach diesem Zusammenprall mit Schalkes Huntelaar musste Ömer Toprak den Rasen verlassen. (CARMEN JASPERSEN)

Es ist jedes Mal ein Schreck Moment, wenn dieser Mann anfängt zu humpeln - die Verletzungsgeschichte von Ömer Toprak lässt in solchen Momenten sofort Schlimmes erahnen. In Werders Heimspiel gegen Schalke 04 (1:1) gab es am Samstag mal wieder so einen Moment.

Von Schalkes Klaas-Jan Huntelaar hatte der 31-Jährige in der 88. Minute einen Schlag aufs linke Knie bekommen und musste kurz darauf ausgewechselt werden. Diagnose? Noch unklar.

„Ich kann noch nichts sagen“, berichtete Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach der Partie, gab aber immerhin die persönliche Einschätzung ab, „dass es nicht so aussah, als ob es ein Drama ist“.

Ob Toprak am Dienstagabend im Pokalspiel gegen den Zweitligisten Greuther Fürth spielen kann, wird sich erst in den kommenden Tagen klären.

Sicher ist hingegen schon jetzt: Für Davie Selke kommt die Partie nach seiner Oberschenkelprellung, die er sich während des 4:1 bei Hertha BSC zugezogen hat, noch zu früh.