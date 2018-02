Der SV Werder muss am Sonnabend ohne seinen Abräumer auf Schalke antreten. Philipp Bargfrede fehlte beim Abschlusstraining am Freitag. Der 28-Jährige war zuletzt im defensiven Mittelfeld gesetzt. Gegen Schalke fällt Bargfrede nun aus. "Philipp hat noch Probleme mit dem Fuß und wird höchstwahrscheinlich fehlen", sagte Sportchef Frank Baumann zu MEIN WERDER. Aller Voraussicht nach verpasst Bargfrede ebenfalls das Pokal-Viertelfinale am Dienstag bei Bayer Leverkusen. "Er wird auch da sehr wahrscheinlich ausfallen", erklärte Trainer Florian Kohfeldt. "Das ist ein ganz bitterer Ausfall."

Bargfrede, der in der Vergangenheit häufig verletzt war, hatte in dieser Woche schon bei einer Einheit nicht mitgemacht. Werder hatte dies mit "Belastungssteuerung" begründet. Am Donnerstag trainierte er dann, meldete sich anschließend aber am Freitagmorgen bei Kohfeldt, weil sein Fuß schmerzte.

Das Abschlusstraining abbrechen musste unterdessen Linksverteidiger Thore Jacobsen, nachdem er im Zweikampf einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Auch Innenverteidiger Milos Veljlkovic musste behandelt werden. Er war auf die Schulter gefallen, konnte die Einheit aber fortsetzen.

Nicht im Kader stehen Luca Caldirola, Johannes Eggestein und Thore Jacobsen. Das Trio saß bei der Abfahrt gen Gelsenkirchen nicht im Mannschaftsbus.