Klopft an Werders Startelf: Philipp Bargfrede, hier im Duell mit Henk Veerman vom FC St. Pauli. (nordphoto)

Ein fieser Regen. Dazu viel Ballbesitz für den Gegner. Werders Testspiel am Freitag beim FC St. Pauli war trotz der 0:1-Niederlage wie gemacht für Philipp Bargfrede. Der Mittelfeldspieler konnte nach seiner erfolgreichen Knie-Operation weitere Spielpraxis sammeln und ging erst nach 64 Minuten erschöpft vom Feld. „Das war ein sehr forderndes Spiel für ihn, weil viele Angriffe auf uns zugerollt sind“, sagt Trainer Florian Kohfeldt, „defensiv fand ich ihn sehr gut, er hat gut antizipiert und Bälle erobert. Man muss aber auch ehrlich sein: Ab der 60. Minute hat man gesehen, dass es körperlich bei ihm das Ende war. Aber wir haben jetzt noch eine ganze Trainingswoche bis zum Spiel gegen Hertha. Es ist rundum positiv, dass er diesen Einsatz hatte.“

Für das Spiel gegen Hertha sei Bargfrede durchaus erstmals wieder ein Kandidat für die Startelf. Doch was so einfach klingt, ist bei näherer Betrachtung ziemlich kompliziert. Denn auf Bargfredes Position im defensiven Mittelfeld hat sich in dieser Saison Nuri Sahin etabliert. „Nuri hat es extrem gut gemacht“, lobt der Trainer, „Nuri hat sich in den ersten Saisonwochen eine brutale Bedeutung für die Mannschaft erarbeitet. Die hat er auch weiterhin. An diesem Status werde ich nicht rütteln.“ Es sei deshalb für ihn „eine superschwere Entscheidung zwischen den beiden“, zumal es stichhaltige Argumente dafür gibt, dass nicht beide zeitgleich im Bremer Mittelfeld auflaufen können. Zuvorderst, dass Maxi Eggestein und Davy Klaassen dort absolut gesetzt sind.

Die Unterschiede zwischen beiden

In seiner Trainerkarriere bei Werder Bremen habe er es noch nie geschafft, bei der Startelfnominierung an Bargfrede vorbeizukommen, wenn dieser fit war, erzählt Kohfeldt. „Aber er hatte auch noch nie so einen starken Konkurrenten auf der Position wie Nuri.“ Er sei selbst gespannt, wie sich das nun entwickle, „aber grundsätzlich ist diese Situation gut für uns. Ich habe eine brutale Wertschätzung für beide“.

Wobei Sahin und Bargfrede prinzipiell sehr unterschiedliche Spielertypen sind. Das sieht auch Kohfeldt so. Sahin ist grundsätzlich dann der ideale Sechser, wenn Werder aus einer tiefen Position das Spiel gestalten soll. Wenn der Sechser also „unser Spielmacher ist“, wie Kohfeldt das nennt. Das ist in der Regel notwendig, wenn Werder dominant ist und viel Ballbesitz hat. „Wenn wir dann viel im letzten Drittel sind, dann ist Nuri immer in der Lage, von da aus den tödlichen Pass zu spielen“, betont der Trainer. Bargfrede hingegen sei dann sehr gut, „wenn wir einen Spieler im Mittelfeld brauchen, der weite Wege gehen muss“, oder wenn es darum gehe, bei eigenem Ballbesitz in die Zwischenräume zu passen. Er sei aber „eher nicht der Spieler, der den letzten Pass spielt“. Deshalb denke er auch daran, dass die Kombination aus diesen beiden sehr reizvoll sei, sagt Kohfeldt: „Zum Beispiel in einer Dreierkette in der Abwehr, und dort mit Bargfrede in der Mitte und Sahin davor, das würde eigentlich beides vereinen. Aber wir spielen natürlich auch nicht immer mit einer Dreierkette.“

Die alte Regel gilt nicht mehr

Es ist für den Trainer ein Luxusproblem nach Wochen des Mangels. Zumal Bargfrede nicht irgendein Spieler in Bremen ist. „Jeder, der mich lange kennt, weiß um meine Wertschätzung für ihn“, betont auch Kohfeldt, „wenn er fit und bereit ist, dann ist Philipp Bargfrede einfach ein unfassbar guter Bundesligaspieler, der aus meiner Sicht auch nur deshalb so lange bei Werder gespielt hat, weil er all diese Verletzungen hatte. Von der reinen Qualität her wäre in seiner Karriere noch deutlich mehr möglich gewesen, wobei es natürlich auch nichts Schlechtes ist, dauerhaft bei Werder Bremen zu spielen.“

„Da kommt Top-Qualität zurück“

Inzwischen ist Bargfrede 30 Jahre alt, er hat in 176 Bundesligaspielen für Werder die Knochen hingehalten. Wenn rund um den Verein von „früher“ die Rede ist, dann auch von diesem unbändigen Kämpfer Bargfrede. Kohfeldt weiß: „Es gab Zeiten, da galt die Regel: Wenn Bargi nicht spielt, dann haben wir keine Chance. Zum Glück gilt diese Regel nicht mehr.“ Eine automatische Abhängigkeit von diesem Spieler gebe es heute nicht, was übrigens ganz im Sinne von Bargfrede sei, wie der Trainer glaubt: „Er ist ja auch froh, dass wir jetzt eine andere Grundqualität im Kader haben als vor ein paar Jahren.“ Eine, die Bargfrede noch einmal steigere, die entsprechende Fitness vorausgesetzt. „Bargi wird uns immer helfen, das ist einfach Top-Qualität, die jetzt zurückkommt“, bekräftigt Kohfeldt, „und das ist dann die erste Situation, wo ich mal eine Entscheidung in die andere Richtung treffen muss: Nämlich wer von diesen beiden sehr guten Spielern spielt. Denn ist schon ein Unterschied, mit Bargfrede oder mit Sahin auf der Sechserposition zu spielen.“

Deshalb müsse man Bargfredes Einsätze vielleicht von der Spielausrichtung abhängig machen. Vielleicht aber auch nicht, was die ganze Komplexität des Thema zeige, wie Kohfeldt erklärt: „Es kann sein, dass er sich sofort wieder festspielt und uneingeschränkter Stammspieler wird. Es kann aber auch sein, dass es noch etwas dauern wird oder dass man es von Spiel zu Spiel entscheidet.“ In jedem Fall will der Trainer es positiv angehen und mit dieser luxuriösen Situation „spielen“. Denn es kam selten genug vor, dass ihm beide über einen längeren Zeitraum zur Verfügung standen.