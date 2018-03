Bargfrede absolvierte eine individuelle Einheit im Kraftraum, während seine Teamkollegen bei eisigen Temperaturen auf Platz 11 trainierten. Werder-Talent Jacobsen fiel aufgrund eines grippalen Infekts aus. Die Trainingseinheit fand, wie übrigens auch die am morgigen Mittwoch (12 Uhr), unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Beim öffentlichen Abschlusstraining vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach sind am Donnerstag um 14 Uhr wieder Fans willkommen.

It's a bit chilly out there but the #Werder boys make their way to the training pitches ⚽️ pic.twitter.com/qbAnslddfF