Beim Testspiel-Sieg gegen Eibar waren sie noch interessierte Beobachter – jetzt sind Philipp Bargfrede und Sebastian Langkamp wie erwartet aus Werders Trainingslager aus Grassau abgereist, wo sie übers Wochenende individuell ihr Rehaprogramm absolviert hatten.

Beide sollen nun in Bremen weiter an ihrem Comeback arbeiten. Langkamp laboriert seit dem Trainingsstart an einem Faserriss in der Wade, Bargfrede musste sich im Mai einer Knie-Operation unterziehen. Wann beide wieder mit der Mannschaft trainieren können, steht noch nicht fest.

Der ebenfalls verletzte Milos Veljkovic blieb hingegen in Werders Trainingsquartier in Grassau am Chiemsee. Nach seiner Ende Juni erfolgten Operation am gebrochenen Zeh geht der Innenverteidiger immerhin inzwischen ohne Krücken.

Nach einem freien Nachmittag am Montag trainiert die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt am Dienstag zwei Mal – dann werden auch Marian Pudic (Mittelfeld) und Julian Rieckmann (Innenverteidigung) dabei sein. Die beiden Talente aus Werders U23 sind in den Chiemgau nachgereist, damit Kohfeldt für die anspruchsvollen Spielformen in den nächsten Tagen quantitativ mehr Personal zur Verfügung steht.