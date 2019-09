Die Erleichterung und Freude über den 2:1-Auswärtssieg bei Union Berlin war Florian Kohfeldt nach dem Spiel sichtlich anzumerken. Verständlicherweise. Die Bremer hatten die Reise in die Hauptstadt extrem ersatzgeschwächt angetreten - gleich zehn Profis standen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Der Erfolg im Stadion an der Alten Försterei, wo am letzten Spieltag Borussia Dortmund noch mit 1:3 unterlag, war deshalb alles andere als selbstverständlich.

Der nächsten Aufgabe in der Liga, dem Heimspiel gegen RB Leipzig am kommenden Wochenende, dürfte Kohfeldt nun zumindest etwas entspannter entgegen blicken. Zum einen, weil Werder nach vier Spieltagen mit sechs Punkten ganz passabel dasteht, und zum anderen, weil sich die Personalsituation bei den Grün-Weißen etwas verbessert.

„Ich bin mir sicher, dass Milot Rashica wiederkommt, das müsste funktionieren - bei Niklas Moisander eigentlich auch“, sagte Kohfeldt. Das wären immerhin schon wieder zwei Stammspieler mehr, die gegen Leipzig einsatzfähig wären. Dazu ist die Hoffnung groß, dass es bei Maximilian Eggestein ebenfalls nicht all zu lange dauert und es für das Spiel gegen RB reicht. Spekulieren wolle er in diesem Fall aber nicht, so Kohfeldt. Eine weitere positive Nachricht hatte Werders Coach dann aber doch noch: „Philipp Bargfrede wird nächste Woche Teile des Mannschaftstrainings machen - und dann schauen wir. Aber normalerweise glaube ich eher, dass er noch kein Kandidat für Leipzig sein wird“, erklärte Kohfeldt.

Etwas bangen muss Werder bei Yuya Osako. Der Japaner war nach seiner Auswechselung vom Platz gehumpelt. „Ich weiß nicht, wie es bei Yuya aussieht. Das sah nach einer Wadengeschichte aus. Es wäre bitter, wenn er auch noch ausfallen würde. Er hat vor seiner Auswechslung signalisiert, dass er raus möchte“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann nach der Partie. Vielleicht war es aber auch nur ein Krampf, das habe der Spieler zumindest zu ihm gesagt, so Kohfeldt, der aber auch nichts Genaueres sagen konnte.