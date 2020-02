Fin Bartels hat sich im Training verletzt. (nordphoto)

Auch in Leipzig bleibt Werder das Verletzungspech treu. Das Abschlusstraining am Freitagnachmittag, das die Mannschaft im Stadion der BSG Chemie Leipzig absolvierte, musste Fin Bartels abbrechen. Wie Werder mitteilte, hat der Offensivspieler Adduktorenprobleme. Ob der 33-Jährige beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig am Sonnabend (15.30 Uhr) im Kader stehen kann, ist somit ungewiss. Für die Startelf wäre der von Verletzungen geplagte Bartels wohl ohnehin nicht vorgesehen gewesen, doch zuletzt kam er viermal in Folge als Joker zum Einsatz.

Der angeschlagene Kapitän Niklas Moisander überstand die Einheit am Freitag dagegen komplett. Er hatte bei der 0:2-Niederlage gegen Union Berlin einen Schlag auf das Knie abbekommen, dürfte nun aber gegen Leipzig dabei sein.