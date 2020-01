Fin Bartels kann vorerst nur individuell trainieren. (nordphoto)

Der Plan war eigentlich, Fin Bartels im Testspiel gegen Monza auf Mallorca zu schonen und ihm dann am Sonntag gegen Hannover die nötige Spielpraxis zu verschaffen. Daraus wird nun jedoch nichts. Der verletzungsgeplagte Stürmer fällt mit muskulären Problemen vorerst aus und wird den Hannover-Test verpassen, wie Werder am Donnerstag mitteilte.

Überhaupt fehlten nach dem freien Tag am Mittwoch beim Training am Donnerstagvormittag gleich mehrere Spieler. Leo Bittencourt, der umgeknickt war, hat sich laut MRT-Untersuchung eine kleinere Kapselbandverletzung im Knöchel zugezogen. Der Offensivspieler arbeitete individuell am Platz, kann aber eventuell gegen Hannover mitwirken. Die Verletzung sei nicht gravierend, hatte Bittencourt bereits gesagt.

Ebenfalls individuell trainierten Milos Veljkovic (Adduktorenprobleme) sowie Yuya Osako und Philipp Bargfrede (Belastungssteuerung). Ludwig Augustinsson schuftet nach seinem Muskelfaserriss ebenfalls weiterhin für sein Comeback im Mannschaftstraining.