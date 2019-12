Endlich wieder dabei: Fin Bartels wurde gegen die Bayern eingewechselt. (nordphoto)

Die einzige positive Überraschung bei Werder an diesem Wochenende war das Comeback von Fin Bartels. Hinter dem Stürmer liegt eine lange Leidenszeit, angefangen mit einem Achillessehnenriss vor etwas mehr als zwei Jahren. Es folgten schwierige Reha-Phasen, zwei Kurzeinsätze im Frühjahr und eine Operation am Knie in diesem Sommer, die eine Folge der Belastungen war. In München stand er nun nicht nur überraschend wieder im Kader, sondern nach seiner Einwechslung auch für ein paar Minuten auf dem Feld.

„Fin hat es sich in den letzten Wochen im Training einfach verdient“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt, „wir haben es im Vorfeld bewusst klein gehalten und gar nicht angekündigt, dass er wieder ein Kandidat für den Kader ist. Denn wir haben es zu oft erlebt, dass dann doch noch etwas passiert ist.“ Diesmal aber ging alles gut – bis auf das Ergebnis. „Ich hätte heute gerne auf den Einsatz verzichtet, wenn wir dafür etwas mitgenommen hätten“, sagte Bartels nach dem 1:6, „dafür hätte ich dann lieber nächste Woche angegriffen. Das war ein deprimierender Anlass.“

Doch im Fußball kann man sich das nicht aussuchen. Seit drei Wochen stand der Angreifer immer mal wieder mit den Kollegen auf dem Trainingsplatz. „Mal zwei Einheiten pro Woche, mal drei. Ich hatte immer noch ein paar Schmerzen. Das habe ich jetzt aber eigentlich überwunden und mich deshalb gesund gemeldet“, erklärte Bartels. Durch die vielen Verletzten gab es ohnehin genügend freie Plätze in Werders Kader. „Im Moment“, so der lange verletzte Stürmer, „brauchen wir ja jeden Mann.“

Natürlich sei er froh gewesen, wieder in einem Stadion auf dem Rasen zu stehen, erzählte Bartels nach dem Kurzeinsatz, „mit der kurzen Unterbrechung im Frühjahr war ich über zwei Jahre weg. Ich habe weiter Lust, will spielen und wieder dazu beitragen, dass wir auch positive Resultate einfahren.“ Bisher betrachtete er diese Saison aus der Zuschauer-Rolle. Seine Eindrücke dabei: „Phasenweise haben wir in dieser Saison richtig guten Fußball gespielt, aber nicht die Resultate eingefahren. Irgendwann kommen dann auch solche Spiele wie gegen Paderborn und Bayern. Jetzt musst du natürlich höllisch aufpassen. Das ist jetzt eine enorm wichtige Woche zum Schluss, wo du gegen die direkten Konkurrenten Mainz und Köln punkten musst.“

Rückrunde im Blick

Eine Analyse der 1:6-Pleite verkniff er sich natürlich anstandshalber, „ich habe ja jetzt erst mein erstes Spiel gemacht, was soll ich da groß sagen?" Er hoffe einfach, dass die Mannschaft jetzt noch ein paar Punkte sammle. Und er auch ein paar Minuten? Bartels: „Wenn es der Mannschaft hilft, dann ja. Sonst nicht.“

Sein Plan ist ohnehin etwas langfristiger. Er hat die Rückrunde im Blick. „Für mich war es wichtig, vor der Winterpause schon wieder mit der Mannschaft zu trainieren, um meinen Rhythmus zu bekommen und dann mit dem Mallorca-Trainingslager im Januar voll angreifen zu können und nicht nur schrittweise“, erklärte er. Dass die Fans trotz des deprimierenden Spielstandes bei seiner Einwechslung für ihn klatschten, „das war schön“, sagte der Bremer Rückkehrer, „ich hoffe, dass ich die Unterstützung, die ich in den beiden Jahren immer wieder bekommen habe, nun in den nächsten Wochen und Monaten zurückzahlen kann.“

Das hofft auch sein Trainer. „Für Fin war es gut, dass er wieder Bundesligaluft geschnuppert hat“, erklärte Kohfeldt nach dem Kurzeinsatz seines lange vermissten Angreifers, „ich hoffe, dass er nun gesund und stabil bleibt und uns in der Rückrunde helfen kann. Und ich gehe davon aus, dass er jetzt im Kader bleibt.“