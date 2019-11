Fin Bartels im Gespräch mit Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Es geht voran, wenn auch langsam: Fin Bartels hat am Dienstag mit der Mannschaft trainiert. Erstmals nach seiner Knieoperation im August stand der Werder-Angreifer mit seinem Teamkollegen auf dem Rasen. Mit einem baldigen Comeback des 32-Jährigen ist aber nicht zu rechnen. Im WESER-KURIER-Interview sagte Bartels kürzlich: „Wenn es Anfang Januar ins Trainingslager nach Mallorca geht, würde ich gerne dabei sein. Das ist mein großes Ziel. Alles, was vorher geht, nehme ich gerne mit, aber mache mir da nicht zu viel Druck.“ Im Dezember 2017 erlitt Bartels einen Achillessehnenriss, bestritt im März 2019 zwei Bundesliga-Spiele und fiel dann wieder mit muskulären Problemen sowie einer Knieverletzung aus.

Ebenfalls mit einer Knieverletzung zu kämpfen hatte Ludwig Augustinsson. Der Linksverteidiger trainierte bereits in der vergangenen Woche mit der Mannschaft und war auch am Dienstag voll mit dabei. Ein Einsatz am Sonnabend gegen Schalke kommt für den Schweden nach der langen Pause aber höchstwahrscheinlich noch zu früh. Gleiches gilt für Niklas Moisander. Der Kapitän arbeitete am Dienstag individuell und wird gegen Schalke nach seinem Muskelfaserriss noch nicht spielen können.

Zudem fehlten beim Training die Nationalspieler Milot Rashica, Jiri Pavlenka, Michael Lang, Josh Sargent, Benjamin Goller und Marco Friedl. Nur Johannes Eggestein war bereits von der U21-Nationalmannschaft zurück und trainierte mit.