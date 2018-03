Fin Bartels hat seinen ursprünglich bis 2019 laufenden Vertrag bei Werder vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der Verein am Mittwochvormittag bekannt. "Wir möchten damit ein Zeichen setzen", erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann auf der Vereinshomepage. "Fin ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, der auch in Zukunft ein Gesicht der Mannschaft sein soll." Derzeit fällt der schnelle Offensivspieler mit einem Achillessehnenriss aus. Erst zur nächsten Saison wird Bartels Werder wieder auf dem Platz zur Verfügung stehen. Für beide Seiten sei "eine gewisse Planungssicherheit" mit ausschlaggebend für die Verlängerung gewesen.

"Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich mit meiner Familie sehr wohl in Bremen fühle", betonte Bartels, der als kongenialer Partner von Max Kruse im Jahr 2017 zu einem der Leistungsträger bei Werder herangereift war, ehe ihn im Dezember nach einem unglücklichen Zweikampf im Spiel gegen Borussia Dortmund die Verletzung vorerst stoppte. Der 31-Jährige möchte nun erst einmal richtig fit werden, ehe es in der nächsten Saison darum gehe, "den positiven Weg, den Werder eingeschlagen hat, weiter mit diesem Team fortzuführen".

Auch Cheftrainer Florian Kohfeldt freut sich über die Entscheidung und lobt Bartels' Erfahrung und Qualität. "Fin ist ein Spieler, der den SV Werder in den vergangenen Jahren geprägt hat", betont Kohfeldt. Der gebürtige Kieler Bartels spielt seit 2014 in Bremen, zuvor war er für den FC St. Pauli aktiv. In 104 Bundesligaspielen für den SVW gelangen Bartels 22 Tore und 18 Vorlagen.