„Nach dem Ausfall von Fin haben wir sehr deutlich gesagt, dass wir uns Gedanken machen und sehr gerne noch jemanden dazu holen würden“, sagte Bremens Sportchef Frank Baumann. „Ich bin optimistisch, dass es uns bis zum 31. Januar gelingen wird, dort einen Spieler zu verpflichten.“ Der kosovarische Angreifer Bersant Celina, der zuletzt in Medien genannt wurde, spielt in Werders Planungen allerdings keine Rolle. Das verriet Baumann am Freitag.

Ebenfalls kein Thema ist laut Baumann ein vorzeitiger Abschied von Luca Caldirola. Der italienische Abwehrspieler kommt bei Werder momentan nicht zum Zug und wird seit Wochen mit italienischen Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt hieß es, ein Wechsel zu Cagliari Calcio stehe unmittelbar bevor. „Diese Berichte gibt es doch schon seit November“, sagte Baumann, „Luca ist aber immer noch da, er ist ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders, und da hat sich an unserer Meinung auch nichts geändert.“