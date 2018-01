Aron Johannsson entwickelt sich immer mehr zu einer echten Option für den Werder-Sturm. Beim 1:1 gegen Hoffenheim wechselte Cheftrainer Florian Kohfeldt den US-Profi in der 84. Minute für Florian Kainz ein. Johannssons Auftrag: Er sollte Druck über Außen machen.

Johannsson auf Außen? Als Quasi-Ersatz für den verletzten Fin Bartels? Kann er das überhaupt? Ja, sagt Kohfeldt, „er bringt viel dafür mit.“ Johannsson kommt dabei zugute, dass Kohfeldt nicht auf klassische Außenstürmer setzt, auch Zlatko Junuzovic, eigentlich im Mittelfeld zu Hause, spielte in dieser Saison beispielsweise schon am Flügel. Bei Werder sind die Außenspieler eher im Halbraum unterwegs. „Sie kleben nicht an der Linie, sondern sollen in die Zwischenräume und in die Tiefe“, sagt Kohfeldt, „und sie sollen sich in die Spieleröffnung einbringen. Das sind Dinge, die Aron kann.“

Eine kostengünstige Lösung?

Sportchef Frank Baumann sagt: „Aron weiß Bescheid, dass er für diese Position eine Option ist. Er trägt das mit. Aber er ist ja auch in einer Position, in der er unbedingt spielen will. Auch wenn er als Rechtsverteidiger auflaufen müsste.“ Dem Verdacht, dass Werder mit der Johannsson-Lösung die kostengünstigste Variante wählt, um Bartels zu ersetzen, widerspricht Baumann: „Die Position hat nichts damit zu tun, dass es eine billige Variante ist. Wir haben immer gesagt, dass wir für die Position verschiedene Optionen im Kader haben, Aron ist eine davon.“

Die Einwechselung gegen Hoffenheim war Johannssons dritter Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. Auch im DFB-Pokal-Spiel gegen den SC Freiburg war Johannsson Ende des vergangenen Jahres nach längerer Verletzungspause schon eingewechselt worden.