Nur einmal starteten Niklas Moisander und Sebastian Langkamp Seite an Seite in ein Bundesliga-Spiel. Für das kommende Spiel gegen Wolfsburg ist Milos Veljkovic gelb-rot-gesperrt, weshalb es wohl wieder zu dem Duo Langkamp-Moisander in der Innenverteidigung kommen wird. Darin sieht Moisander aber kein Problem, wie er am Mittwoch erklärte: „Natürlich habe ich mehr mit Milos (Veljkovic, Anm. d. Red.) gespielt. Aber ich glaube nicht, dass das ein Thema ist. Letzte Saison hat das auch gut geklappt. Basti hat viel Erfahrung.“

Florian Kohfeldt ließ zuletzt in verschiedenen Formationen spielen. Gegen Stuttgart war es ein 3-5-2, gegen Hertha zuvor ein 4-4-2 und in den Spielen zu Beginn der Saison oft ein 4-3-3. Die Mannschaft sei gut auf alle taktischen Varianten vorbereitet, versichert Moisander: „Wir haben in der Vorbereitung sehr hart gearbeitet, damit wir immer wissen, was wir machen müssen. Dann spielt die Taktik eine nicht so große Rolle.“

Auch das Spiel gegen Stuttgart ließ der Finne noch einmal Revue passieren: „Für uns war das ein bisschen komisch, weil wir sehr unzufrieden waren, dass wir keine Punkte mitnehmen konnten.“ Man sei dann einfach enttäuscht, sagte der 33-Jährige. Es gab aber auch eine positive Erkenntnis aus der Partie: „Wir haben das Spiel noch einmal besprochen und gesehen, dass wir mit zehn Leuten sehr gut Fußball gespielt haben.“