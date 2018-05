Am vergangenen Donnerstag hat Robert Bauer mal wieder gejubelt. Da hat er ein Tor geschossen. Gut, es war nur ein Treffer von neun Werder-Treffern an diesem Tag. Und Werders Abwehrmann erzielte ihn auch nur in einem Freundschaftskick gegen einen Landesligisten. Aber da Robert Bauer seit Anfang des Jahres in der Bundesliga überhaupt nur 96 Einsatzminuten zusammengetragen hat, lässt sich nur schwer etwas über Robert Bauers Aktivitäten als Fußballer in dieser Zeit formulieren. Da ist ein Tor in einem Freundschaftsspiel schon eine kleine Nachricht.

Hinter Robert Bauer liegt eine Saison mit zwei Gesichtern. Unter Alexander Nouri war er als Teil einer Dreier-Innenverteidigung gesetzt. Nouris Nachfolger Florian Kohfeldt hatte dagegen in seiner Viererkette keine Verwendung mehr für ihn. Und wenn Werder unter Kohfeldt doch einmal mit einer Dreierkette spielte, dann kamen andere zum Zuge, manchmal in Philipp Bargfrede sogar ein gelernter Mittelfeldspieler.

Was nun folgen wird, ist klar und gehört in der Bundesliga zum Alltag: Robert Bauer wird Werder in diesem Sommer verlassen. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2020, weshalb es vermutlich nicht einfach werden wird, einen Klub zu finden, der bereit ist, eine gewisse Ablösesumme zu zahlen. Schließlich investierte Werder vor zwei Jahren selbst 2,5 Millionen Euro, um den Spieler aus Ingolstadt zu holen. Aber dass Spieler und Klub keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit sehen, ist Konsens. Bauers Berater Thomas Böhm sondiert den Markt. Eine Option könnte England sein. „Roberts aggressive Spielweise kommt vor allem in England gut an“, hatte Böhm schon in der Winterpause gesagt.

Danach sorgte Bauer selbst mit einem Interview noch für Aufsehen. Im Zuge des inzwischen fast schon legendären Per-Mertesacker-Interviews im „Spiegel“ gab auch Bauer Einblick in das Seelenleben von Profifußballern und sagte dem „Kicker“ dabei viele bemerkenswerte und kluge Sätze. Unter anderem auch über das Profi-Leben: „Der Überlebenskampf in dem Geschäft ist brutal.“ Er weiß, wovon er spricht.

Bauers Saison in Zahlen

765

Am Anfang der Saison gehörte Bauer noch zur Stammbesetzung. In den zehn Spielen unter Nouri stand er neun Mal in der Startelf und spielte acht Partien von der ersten bis zur letzten Minute durch. Insgesamt kam er so auf 765 Minuten Einsatzzeit. Mit der Übernahme von Florian Kohfeldt und der Umstellung auf einen aktiveren, offensiveren Fußball, der oft in einem 4-3-3 gespielt wurde, war Bauers Stammplatz plötzlich futsch. In den 24 Partien danach kam der 23-Jährige nur noch auf 189 Spielminuten, stand drei Mal in der Startelf und spielte nur noch ein einziges Mal auch komplett durch. Stattdessen saß er 17 Mal nur auf der Bank, ohne eingesetzt zu werden.

13

Bauer leistete sich in der abgelaufenen Saison 13 Foulspiele, das ist gemessen an seiner Spielpositionen in der Defensive und der vielen Spielzeit gerade zu Beginn der Saison noch ein vergleichsweise niedriger Wert. Allerdings schaffte es der Spieler damit, sich gleich vier Gelbe Karten einzuhandeln. Nach dem siebten Spieltag hatte Bauer schon drei Verwarnungen gesammelt und wäre damit hochgerechnet auf eine komplette Saison in der absoluten Spitzengruppe der Gelb-Sünder gelandet. Dieses Ranking „gewannen“ der Hamburger Kyriakos Papadopoulos und Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach mit jeweils elf Gelben Karten.

5

Von den Bremer Defensivspielern hat Bauer die meisten verschiedenen Positionen bekleidet. Bauer war rechter Innenverteidiger, rechter Außenverteidiger, rechter Flügelspieler, linker Außenverteidiger und - inklusive der Pokalpartie gegen Freiburg - linker Flügelspieler. Die meisten Spiele bestritt er auf der Position als rechtes Glied der Dreier-Abwehrkette (neun), vier Mal war er rechter Verteidiger, drei Mal im rechten und ein Mal im linken Mittelfeld unterwegs und zwei Mal als linker Außenverteidiger.

2

Bauer kam in der abgelaufenen Saison nur auf zwei Torschüsse. Das ist für einen Defensivallrounder zwar nicht besonders bemerkenswert, im Vergleich zu seiner Vor-Saison aber ein deutlicher Rückgang. Im Schnitt kam Bauer nur alle 476 Minuten auf einen Torschuss, in der Saison 2016/17 waren es noch alle 194 Minuten ein Torschuss. Da ist es fast schon logisch, dass Bauer weder einen Assist beisteuern, noch selbst ein Tor erzielen konnte. Auch das war in seiner ersten Saison bei Werder noch ganz anders: Da erzielte Bauer ein Tor und kam auf drei Assists.

Robert Bauer über…

…Alexander Nouri: „Es ist schade, dass wir sein Aus nicht verhindern konnten.“

…Wechselgedanken: „Am Ende geht es auch um meine Karriere.“

…Enttäuschungen: „Man gibt sich selbstbewusst, doch nach innen sieht es ganz anders aus.“

Wer war euer Spieler der Saison?