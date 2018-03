Konnte gegen Borussia Mönchengladbach nicht überzeugen: Werders Robert Bauer. (nordphoto)

Es gab Zeiten, da war Robert Bauer unumstrittener Stammspieler. Aber die sind seit dem Trainerwechsel von Alexander Nouri zu Florian Kohfeldt vorbei. In diesem Jahr stand Bauer nur zweimal in der Startelf, gegen Bayern und Gladbach war aber jeweils zur Halbzeit schon wieder Schluss. Die Chance, sich aufzudrängen, verpasste Bauer. "Dass Robert besser spielen kann, ist bekannt", sagt Frank Baumann zur Leistung in Gladbach. Gleichzeitig macht er dem Verteidiger Mut auf eine neue Chance: "Robert trainiert gut. Er muss sich jetzt weiter anbieten." Schwer sei es für Bauer vor allem, weil Konkurrent Theo Gebre Selassie sich keine Schwächen erlaubt, so der Sportchef. "Theo spielt konstant gut. Da gibt es nicht viele Gründe, zu wechseln."

Im Gegenzug bietet die Reservistenrolle Bauer einen Grund, zu wechseln – den Klub. Zum Ende der Hinrunde, Bauer hatte seinen Stammplatz verloren, dachte er erstmals an Abschied. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Bauer weiterhin an eine Veränderung denkt. Baumann: "Wir sind mitten in der Saison. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen." Das passiert erst nach der Saison.