Bauer verpasst entscheidendes Tor im Pokal

mw

Werder-Leihgabe Robert Bauer wurde im Pokalspiel des 1. FC Nürnberg beim SV Linx in der zweiten Hälfte eingewechselt. Er vergab in der Schlussphase eine Riesenchance, durfte aber am Ende doch jubeln.